„Battle of Britpop“: John Niven bringt Oasis- & Blur-Duell auf die Bühne

Wer ist besser, cooler, lässiger, schlagfertiger? Die Quasi-Fehde zwischen Blur und Oasis, die die britische Musikszene der 90er-Jahre prägte, wird 2026 in einer Bühnenkomödie neu zum Leben erweckt. Der Bestseller-Autor John Niven bringt die „Battle of Britpop“ auf die Theaterbühne, und zeigt auf humorvolle Weise den Charts- und Dialogkrieg zwischen den beiden Acts. Das Stück mit dem Titel „The Battle“ wird am 11. Februar 2026 in UK, im Birmingham Rep Theatre Premiere feiern. Danach wird es auf eine Tournee gehen und schließlich im Londoner West End zu sehen sein.

Der Sommer 1995, als Blur und Oasis die Charts eroberten

Im Zentrum der Niven-Produktion steht der Sommer 1995, als Blur und Oasis an einem Tag im August mit ihren Singles „Country House“ und „Roll With It“ gleichzeitig in die Charts gingen. Beide Bands, bzw. vor allem deren PR-Teams, kämpften erbittert darum, Platz eins zu erreichen. Blur gewannen schließlich mit 274.000 verkauften Singles, während Oasis 216.000 Exemplare ihrer Single absetzten. Die Rivalität zwischen den Gruppen zeigte sich auch bei den Fans, die ihre Seiten klar wählten und dies auch kundgaben.

John Niven laut „NME“ dazu: „1995: Eine Zeit, lange bevor Musik in eine Milliarde verschiedene TikTok-Feeds zerfiel. Eine Zeit, in der Musik so zentral war, dass zwei Popgruppen den ganzen Sommer, die Abendnachrichten und die Titelseiten aller Zeitungen beherrschten. Wir werden euch genau dorthin zurückführen.“

Niven, unter anderem bekannt für seinen Roman „O’Brother“ (2004) und die satirische Verfilmung von „Kill Your Friends“ (2015), ist auch für das Drehbuch verantwortlich. Der Autor dazu: „Es war eine absolute Freude, zum ersten Mal für die Bühne zu schreiben, und das mit einem so unterstützenden Produzenten wie Simon Friend und einem so talentierten Regisseur wie Matthew Dunster.“

Der Regisseur Matthew Dunster und seine Erinnerungen an die Zeit

Matthew Dunster, der Regisseur des Stücks, fügt hinzu: „Ich erinnere mich an dieses Battle of the Bands. Ich erinnere mich an die Charts in dieser Woche. Musik spielte eine große Rolle. Ich erinnere mich, dass ich 1995 in meinen Zwanzigern war. Was für eine wilde Zeit!“, so der Regisseur via „NME“. „Voller Energie, Frechheit und Heiterkeit. Genau wie John Nivens Stück. Ich freue mich sehr, mit John an dieser schlagfertigen, urkomischen und aufschlussreichen Komödie über zwei der besten Bands aller Zeiten zu arbeiten: Blur und Oasis.“

Heute, knapp dreißig Jahre nach dem Charts-Duell, scheint die Rivalität zwischen den Bands allerdings wirklich komplett der Vergangenheit anzugehören. Alex James, Bassist von Blur, bezeichnet die Gallagher-Brüder als „großartig“ und äußerte sich kürzlich positiv über die bevorstehende Oasis-Live-Reunion. Auch Graham Coxon, Gitarrist von Blur, ist offenbar nicht mehr so Anti-Oasis eingestellt, wie es in der Vergangenheit oft schien. Die Blur-Mitglieder freuen sich über das Comeback von Oasis.