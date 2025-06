Jamie Foxx rechnet mit Diddy ab: „Ein widerlicher Motherfucker“

Während Sean „Diddy“ Combs sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert sieht, meldet sich nun Schauspieler und Musiker Jamie Foxx mit derber Kritik zu Wort. Bei einer Veranstaltung im Rahmen der Emmys-Kampagne für sein Netflix-Special „What Had Happened Was…“ sprach Foxx offen über den „I’ll be missing you“-Rapper – und ließ kein gutes Haar an ihm.

Foxx über Diddy: „Er war unser Held“

„Diddy ist verrückt, huh?“, fragte Foxx das Publikum laut einem Video, das von „Urban Hollywood“ geteilt wurde. „Ich weiß nicht, ob er ins Gefängnis geht, aber er ist ein widerlicher Motherfucker. Stimmt’s?“ Vor allem die Enttäuschung in der Schwarzen Community sei groß, so Foxx weiter: „Für die Weißen ist es vielleicht ‚okay‘, aber für uns Schwarze … Er war unser Held. All das verdammte Babyöl! Warum bist du so widerlich, Diddy?“

Mit Blick auf Diddys einstige Bedeutung sagte Foxx in dem Interview zudem: „Für die Schwarzen hier – ihr wisst, wie sehr uns das trifft. Das war unsere ganze Kultur. Und jetzt geht es nur noch um Babyöl.“

„Es war rutschig dort drin!“: Foxx über Diddys Partys

Schon in seinem Netflix-Special im Jahr 2024 hatte Foxx sich sarkastisch zu den Gerüchten um Diddy und die berüchtigten Partys des „Bump, Bump, Bump“-Rappers geäußert – Events, zu denen regelmäßig Prominente aus Musik, Film und Sport eingeladen wurden.

Mit einem Augenzwinkern sagte Foxx: „Ich bin von diesen Partys immer früh abgehauen – spätestens um neun Uhr abends. Weil da irgendwas nicht stimmte. Es war rutschig dort drin.“ Eine Anspielung auf die 1.000 Flaschen Babyöl und Gleitmittel, welche im Zuge der Razzien auf Diddys Anwesen sichergestellt wurden. Darüber hinaus wurden auch AR-15-Sturmgewehre und Drogen gefunden.

Verschwörungstheorien: „Puffy wollte mich umbringen“?

Nachdem Jamie Foxx im Jahr 2023 wegen einer mysteriösen Erkrankung ins Krankenhaus eingeliefert worden war, begannen im Netz wilde Spekulationen. Eine davon: Diddy habe etwas mit seinem Zustand zu tun gehabt. Später wurde bekannt, dass Foxx einen Schlaganfall infolge einer Hirnblutung erlitten hatte.

In einem Interview mit „Hollywood Reporter“ wies Foxx die Gerüchte entschieden zurück: „Ich bin in verdammt perfekter Verfassung. [Ich sah Kommentare wie:] ‚Puffy wollte mich umbringen.‘ Nein, Puffy wollte mich nicht umbringen.“ Besonders absurd sei für ihn gewesen, als im Netz behauptet wurde, er sei durch einen Klon ersetzt worden: „Ich lag im Krankenhausbett und dachte: ‚Diese verdammten Motherfucker wollen mich klonen?‘“

Sean Combs steht derzeit wegen angeblicher Misshandlung, Sexhandel, Zuhälterei und organisierten Kriminalität vor Gericht. Er plädiert in allen Punkten auf nicht schuldig.