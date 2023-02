„Something in the Way“: Mark Lanegan war Co-Autor von Kurt Cobain

Foto: Redferns via Getty Images, Jordi Vidal. All rights reserved.

In dem diesjährig erschienenen Buch über Mark Lanegan erzählt sein ehemaliger Bandkollege Nick Oliveri, dass Lanegan an dem Text für Nirvanas „Something in the Way“ beteiligt war. Die beiden spielten von 2000 bis 2004 zusammen bei Queens of the Stone Age.

„Mark sagte, er habe mit Kurt zusammen den Text für „Something in the Way“ auf NEVERMIND geschrieben“, erklärt Oliveri dem Buchautor Greg Prato. „Aber Kurt hat Mark bei seinem Solo-Kram geholfen, ‚The Winding Sheet‘. Statt bezahlt zu werden, vereinbarten sie: ‚Hey Man, ich hab dir beim Text geholfen, du mir bei meinem Song. Wir sind quitt und was passiert, passiert eben‘. Mark konnte ja nicht wissen, dass, wenn er auf ‚Something in the Way‘ erwähnt worden wäre, er viel Geld gemacht hätte. Ich erinnere mich, dass er sich deswegen ein bisschen ärgerte: ‚Wenn ich diese ‚Something in the Way‘-Erwähnung hätte…’“

NEVERMIND wurde 30 Millionen Mal verkauft. Zudem wurde Lanegan von Courtney Love nach Kurt Cobains Tod angeboten, den bis dahin unveröffentlichten Nirvana-Song „You Know You’re Right“ aufzunehmen. Letzten Endes kam dies jedoch nicht zustande und der Song erschien 2002 postum auf einer Nirvana-Compilation.

Empfehlung der Redaktion Courtney Loves Abschied von Mark Lanegan – ohne Kritik geht’s nicht

Mark Lanegan verstarb am 22. Februar 2022 im Alter von 57 Jahren. Anlässlich seiner Rolle innerhalb der Grunge- und Alternative-Rock-Szene interviewte Greg Prato verschiedene Weggefährten des Musikers, darunter ehemalige Mitglieder seiner Bands Queens of the Stone Age und Screaming Trees und veröffentlichte die Gespräche als Buch.