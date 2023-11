Haben The Prodigy den Songtext zu „Smack My Bitch Up“ geändert?

26 Jahre nach Veröffentlichung des Tracks wurde live nun lieber „change my pitch up“ gesungen.

The Prodigy scheinen nach jahrelangen Diskussionen den problematischen Text ihres Hits „Smack My Bitch Up“ aus dem Jahr 1997 geändert zu haben. Zumindest legen Fan-Mitschnitte ihres London-Auftritts am 24. November 2023 diesen Eindruck nahe. Denn die zeigen Sänger Maxim, der statt der Zeile „smack my bitch up“ nun „change my pitch up“ intonierte.

Seht hier den aktuellen Live-Mitschnitt:

Kontroverse um den Song

Der Track von The Prodigys‘ Album THE FAT OF THE LAND sorgte bereits bei der Erstveröffentlichung für Aufruhr. Für die ursprüngliche Zeile wurde die englische Gruppe unter anderem von der „National Organization for Women“ (NOW) stark kritisiert. NOW warf The Prodigy vor, Gewalt gegen Frauen als „eine Form der Unterhaltung“ darzustellen und sogar zu fördern.

Außerdem nahmen eine Reihe von Geschäften die Platte gar nicht erst in ihrem Sortiment auf und manche Radiosender spielten den Song lediglich ohne die Lyrics.

Die Band verteidigte den Song damals und erklärte, er wäre eine Hommage an die frühe HipHop-„B-Boy“-Kultur. Der 2019 verstorbene Sänger Keith Flint sagte dazu einmal im „Rolling Stone“-Interview: „Letztendlich sind die Girls, die zu unseren Shows kommen, Hardcore-Girls, und sie sehen das nicht so [problematisch].“ Im gleichen Gespräch meinte The-Prodigy-Mitglied Liam Howlett zu der Songzeile: „Sie ist so beleidigend, dass sie es eigentlich gar nicht bedeuten kann. Darin liegt die Ironie.“

The Prodigy auf Tour

Die Band ist derzeit auf Europatournee. Für Ende November und Anfang Dezember 2023 sind vier Konzerte in Deutschland angekündigt. Sie werden dann die Hallen in Düsseldorf (30. November), Berlin (3. Dezember), Frankfurt (4. Dezember) und Stuttgart (9. Dezember) bespielen.