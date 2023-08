Deichkind in Berlin: Tickets, Wetter, Parken, Anfahrt & Setlist

Das kommende Wochenende in Berlin wird leider geil, denn Deichkind treten auf. Hier gibt es die Infos.

Am Samstag, den 2. September, kann sich Berlin auf Krawall und Remmidemmi gefasst machen, denn Deichkind bespielen die Parkbühne Wuhlheide. Eine Zusatzshow wurde schon einen Tag zuvor (1. September) angesetzt. In ihrer gewohnt chaotischen Art wird die HipHop-/Electropop-Kombo um Kryptik Joe die Open-Air-Bühne im Osten Berlins bespielen. Mit im Gepäck haben Deichkind auch ihr aktuelles Album NEUES VOM DAUERZUSTAND, das von ME-Redakteur Linus Volkmann sogar mit den vollen sechs von sechs Sternen ausgezeichnet wurde.

Fans dürfen sich also wieder auf einen Abend gefasst machen, der alle in ihren Grundfesten erschüttert. Am Wochenende davor (26. August) gaben sich Deichkind schon in ihrer Heimatstadt Hamburg die Ehre, und spielten davor auf verschiedenen Festivals. Nächstes Jahr im Sommer gibt es dann drei weitere Auftritte, die in Dresden, Berlin und Hamburg stattfinden werden.

Zeiten

Der Einlass am Freitag (1. September) sowie Samstag (2. September) beginnt um 19 Uhr. Die Show selbst soll um 21 Uhr starten. Über einen Supporting-Act ist nichts bekannt.

Tickets

Das Konzert (2. September) sowie der Zusatztermin (1. September) sind bereits restlos ausverkauft.

Wetter

Für den 1. sowie 2. September werden zwischen 23 bis 25 Grad mit einem leichten Wolken-Sonne-Mix vorausgesagt. Die Tiefsttemperaturen liegen in der Nacht bei 13 bis 15 Grad, also nehmt euch einen warmen Pullover mit. Regen wird an beiden Abenden nicht erwartet.

Parken

Wer sich mit dem Auto auf den Weg zur Parkbühne Wuhlheide macht, sollte bedenken, dass es um die Location nur wenige Parkmöglichkeiten gibt. Entlang der Straße „An der Wuhlheide“ können Autos abgestellt werden. Jedoch sollten hier die die Halte- und Parkverbotsbereiche beachtet werden.

Anfahrt

Die offizielle Adresse der Wuhlheide lautet Straße zum FEZ 4 / An der Wuhlheide in 12459 Berlin.

Am einfachsten ist die Open-Air-Bühne mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Dafür bietet sich die S-Bahn S3 in Richtung Erkner an. Haltestelle ist „An der Wuhlheide“. Von hier aus sind es nochmal circa acht Minuten zu Fuß bis zur Bühne.

Via Tram sind die Linien 27, 60, 61 und 67 optimal. Haltestelle ist hier „Freizeit- und Erholungszentrum“.

Setlist

Die bisherige Setlist von Deichkind umfasste die folgenden Tracks:

99 Bierkanister So’ne Musik Geradeaus Auch im Bentley wird geweint Porzellan und Elefanten Die Welt ist fertig In der Natur Wer sagt denn das? Wutboy Kids in meinem Alter Komm schon! Bon Voyage Bück dich hoch Leider geil Richtig gutes Zeug Oma gib Handtasche Arbeit nervt Delle am Helm Bude voll People Roll das Fass rein Niveau weshalb warum Hört ihr die Signale Keine Party Limit

Zugabe

Remmidemmi (Yippie Yippie Yeah)