Depeche Mode in Leipzig: Tickets, Timetable, Anfahrt, Setlist und das Wetter

Alle Infos zum ersten DM-Deutschland-Konzert der „Memento Mori“-Tour gibt's hier.

Depeche Mode sind aktuell mit ihrer Platte „Memento Mori“, die am 24. März 2023 erschienen ist, auf Tour. Am Freitag, den 26. Mai, machen die Engländer Halt in Leipzig für ein Konzert auf der Festwiese – der erste Stopp ihrer Deutschlandtour. Ein denkwürdiger Auftritt für Fans und Band gleichermaßen, denn der Termin fällt auf den ersten Todestag des ehemaligen Keyboarders Andy Fletcher.

Infos zu den Tickets

Die Tickets für das erste Deutschland-Konzert der „Memento Mori“-Tour sind in drei Kategorien unterteilt: Front of Stage 1, Front of Stage 2 und Stehplatz. Der Unterschied liegt in der Entfernung zur Bühne. Je näher Fans an Dave Gahan und Martin Gore sein wollen, desto tiefer müssen sie in die Tasche greifen. Die Preisspanne liegt bei 95€ bis bis 125€. Sogenannte Platin-Tickets können zu einem Aufpreis circa 50€ ebenfalls erworben werden, es wird allerdings auf den Websites der Ticketverkäufer nicht ganz deutlich, welche Vorteile diese beinhalten. Die Eintrittskarte fungiert gleichzeitig als Fahrschein für den öffentlichen Personennahverkehr von Leipzig. Vier Stunden vor und nach dem Konzert könnt ihr das Angebot des Mitteldeutschen Verkehrsverbunds nutzen, heißt es auf der deutschen Website von Depeche Mode.

Einlass, Ablauf und Vorband

Die Tore der Festwiese öffnen sich um 17 Uhr für euch. Wem das zu spät ist, kann sich ab 12 Uhr bis 16.30 Uhr für den Early Entry registrieren. Die Support-Band, die US-amerikanische Dark-Wave-Gruppe Cold Cave, eröffnen die Show um 19.45 Uhr. Um 20.45 Uhr geht es dann mit Depeche Mode weiter.

Anfahrt

Die Festwiese bietet nur begrenzte Parkmöglichkeiten, weswegen die Veranstalter Besucher:innen, die auf das Auto angewiesen sind, raten, auf umliegende Park&Ride-Parkplätze umzusteigen. Empfohlen werden die Parkplätze „Leipziger Messe“, „Schönauer Ring“, „Plovider Straße“, „Lausen“ und „Völkerschlachtdenkmal“. Von dort aus ist die Festwiese mit der Straßenbahn erreichbar.

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, tut dies am besten mit den Straßenbahnlinien 3, 7, 8 und 15, und steigt an der Haltestelle „Waldplatz“, beziehungsweise „Sportforum“ aus. Wenn ihr mit dem Zug anreist, könnt ihr vom Hauptbahnhof aus mit den Linien 3, und 15 das Gelände erreichen. Zum Konzert wird außerdem die Sonder-Straßenbahnlinie 56 eingerichtet, die zwischen Messegelände und Sportforum Süd verkehrt. Die Linie 15 wird durch zusätzliche Fahrten verstärkt.

Mehr zur Setlist

Depeche Mode bedienen sich bei ihrer „Memento Mori“-Tour sowohl an älterem Material, als auch an aktueller Musik aus ihrem Repertoire.

Die komplette Setlist sieht wie folgt aus:

Intro My Cosmos Is Mine Wagging Tongue Walking In My Shoes It’s No Good Sister Of Night In Your Room Everything Counts Precious Speak To Me / My Favorite Stranger A Question Of Lust / Home Soul With Me Ghosts Again I Feel You A Pain That I’m Used To World In My Eyes (Tribute to Andy Fletcher) Wrong Stripped John The Revelator Enjoy The Silence

Zugabe

Waiting For The Night/Condemnation Just Can’t Get Enough Never Let Me Down Again Personal Jesus

Das Wetter in Leipzig: trocken, aber kühl

Das Wetter wird am Freitag in Leipzig aktuellen Angaben zufolge eher kühl sein. Zu Beginn des Konzerts soll es rund 17 Grad Celsius warm werden. Mit Niederschlag ist allerdings nicht zu rechnen.