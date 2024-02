Depeche Mode live in Berlin: Geburtstags-Ständchen für Peter Gordeno

Er wurde 60 Jahre alt und ließ sich gebührend von den Berliner Fans besingen.

Am Dienstag (20. Februar) haben Depeche Mode ihr vorerst letztes Konzert in Berlin gegeben und sind jetzt wieder auf der Reise durch andere europäische Länder, bevor sie im April ihr Tourfinale in Köln feiern. Der Abend des letzten Gigs in der Hauptstadt war nicht nur für die Fans etwas Besonderes, sondern auch für den Live-Keyboarder der Gruppe, Peter Gordeno. Dieser feierte nämlich seinen 60. Geburtstag und bekam natürlich auch ein kleines Ständchen.

Zugabe für Peter Gordeno

In den meisten Fällen, in denen Depeche Mode derartige Glückwünsche auf die Bühne bringen, sind diese an einen Fan gerichtet – wie beispielsweise auch bei den ersten beiden Berlin-Auftritten dieses Jahres. Für Gordenos runden Ehrentag bewegten Martin Gore und Dave Gahan die Mercedes-Benz-Arena dazu, ihm als Teil der Zugabe „Happy Birthday“ zu singen. Die beiden stimmten das Lied nach ihrem Hit „Waiting For The Night“ an und die Fans stiegen mit ein. Auf der Bühne gab es dann noch eine dicke Geburtstags-Umarmung, bevor die Band sich auf die letzten drei Songs ihres Sets konzentrierte und die Show ausklingen ließ.

Seht hier ein Video des Auftritts:

Für Peter Gordeno ist es nicht der erste Geburtstag, den er gemeinsam mit seinen Depeche-Mode-Kollegen auf Tour verbrachte. 2018 ließ er sich von Fans in Riga „Alles Gute“ wünschen, 2010 gab es für ihn ein Ständchen in London.