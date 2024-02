Veranstaltungstipp: Anton Corbijn signiert „Depeche Mode“

Hier alle Infos zur Signierstunde des DM-Fotografen.

Anton Corbijn kommt nach Köln, um seinen Fotoband „Depeche Mode“ zu signieren. Der niederländische Star-Fotograf ist am 04. April 2024 im Taschen Store in Köln und zückt dann zwischen 17 und 18 Uhr den Schreibgriffel für jeden Käufer des DM-Prachtbands.

Depeche Mode treten am 03. April, 05. April und 08. April in Köln auf, sie gastieren in der Lanxess-Arena. Das bedeutet also, dass der Band-Intimus sich im Schlepptau von Dave Gahan, Martin Gore, Christian Eigner und Peter Gordeno befinden könnte. Der Taschen Store befindet sich am Neumarkt 3, in 50667 Köln.

Im Pressetext wird der Wälzer so beworben: „Der Band enthält über 500, zum Teil noch unveröffentlichte Fotos aus Corbijns umfangreichem Archiv, darunter sowohl offizielle als auch privatere Bandporträts, aufgenommen in Madrid, Hamburg, der Wüste Kaliforniens, Prag oder Marrakesch (viele Fotos entstanden während der Dreharbeiten zu ikonischen Videos wie „Enjoy The Silence“ oder „Personal Jesus“); dazu eine Vielzahl von spontanen, ungestellten Bildern und atemberaubende Live-Aufnahmen von sämtlichen Tourneen seit 1988.“

Für nur 15 Euro erschien im Februar 2024 zudem eine Neuauflage des im Taschen-Verlags für den Preis von 15 Euro.

Dazu heißt es: „Der Band enthält mehr als 150 Fotos aus dem Archiv des niederländischen Band-Intimus Corbijn, darunter sowohl offizielle als auch private Bandporträts von Depeche Mode. Aufgenommen wurden die Bilder in Madrid, Hamburg, der Wüste Kaliforniens, Prag und Marrakesch. Dazu gibt es „eine Vielzahl von spontanen, ungestellten Bildern und atemberaubende Live-Aufnahmen von sämtlichen Tourneen von 1988 bis 2023.“

Im Handel ist diese Version von „Depeche Mode by Anton Corbijn“ ab dem 16. Februar 2024. Das Hardcover-Buch hat die Maße, 14 x 19.5 Zentimeter, umfasst 192 Seiten und wiegt 410 Gramm. Deutlich billiger, aber eben auch kleiner als die XL-Version der Bandchronik, die jetzt für 100 Euro zu erwerben ist – die Maße betragen hier 24.3 x 34 Zentimer, das Gewicht 3.33 Kilogramm und umfasst mit 512 Seiten mal eben so mehr als 300 Seiten zusätzlich – mit insgesamt mehr als 500 Fotos.

Davor gab es auch schon eine „Collector’s Edition (Nr. 201-1.986)“, deren Bände jeweils signiert von Anton Corbijn und Depeche Mode wurden, und die auf Zweitmärkten für inzwischen mehrere tausend Euro gehandelt werden.