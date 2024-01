Depeche Mode veröffentlichen Musikvideo zum Track „Before We Drown“

Der Clip ist in Zusammenarbeit mit ihrem Freund, dem Fotografen und Filmemacher Anton Corbijn, entstanden.

In London spielten sie den MEMENTO-MORI-Track erst kürzlich zum ersten Mal live, jetzt haben Depeche Mode zu „Before We Drown“ auch ein Musikvideo herausgebracht.

Anton Corbijn wieder am Start

Der Clip ist unter der Regie von Freund, Filmemacher und Fotograf Anton Corbijn entstanden, der auch für die visuelle Untermalung von Songs wie „Wagging Tongue“ und „Ghosts Again“ mit am Werk war. Der niederländische Regisseur hat im Laufe der Band-Geschichte schon mehrfach mit der Synth-Pop-Gruppe zusammengearbeitet und zeigt sich unter anderem verantwortlich für das legendäre Video zu „Enjoy the Silence“.

In dem neu veröffentlichten Schwarz-Weiß-Clip zu „Before We Drown“ ist eine Person zu sehen, die langsam in ein stürmisches Meer läuft.

Musikvideo zu „Before We Drown“:

Erinnerung an Andy Fletcher

Ihre 15. Studioplatte, MEMENTO MORI, ist das erste Werk nach dem Tod von Mitbegründer und Keyboarder Andy Flechter. Zuletzt ehrten ihn Depeche Mode mit einer Live-Darbietung von „World In My Eyes“. Noch wichtiger, ergänzten sie den Auftritt mit einer großflächigen Leinwand-Einblendung von Fletcher.