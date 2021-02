„Der Zauberer von Oz“ wird neu verfilmt – von „Watchmen“-Regisseurin Nicole Kassell

Es ist gerade einmal sieben Jahre her, dass eine Adaption des beliebten Kinderbuch-Klassikers „Der Zauberer von Oz“ in die Kinos kam. Der Film „Die fantastische Welt von Oz“ zeigte James Franco, Mila Kunis, Michelle Williams, Rachel Weisz und Zach Braff in den Hauptrollen und erzählte die Vorgeschichte des Buches, wie der Zauberkünstler Oscar Diggs (Franco), genannt „Oz“, mittels eines Tornados in einem verzauberten und fernen Land landet und dort gegen die bösen Hexen des Ostens und Westens antreten muss.

Doch das ist noch lange nicht alles: Neben des jüngsten Reboots existiert noch „The Wiz“ (1978) mit Diana Ross als Dorothy und Michael Jackson als Vogelscheuche, die beliebte Erstversion aus dem Jahr 1939 mit Judy Garland, eine Anime-Fernsehserie, eine Muppet-Vefilmung und mehrere Musicals. Und nun, so berichtet „Variety“, soll eine weitere Filmadaption in Arbeit sein. Der Film, der bei „New Line Cinema“ in Arbeit ist, soll von der Regisseurin Nicole Kassell verfilmt werden, die zuvor durch ihre Regie-Mitarbeit bei der HBO-Serie „Watchmen“ bekannt wurde.

„Obwohl das Musical von 1939 Teil meiner DNA ist, bin ich hocherfreut und demütig angesichts der Verantwortung, ein so legendäres Märchen neu zu erfinden“, erzählt Kassell im Interview mit dem Magazin „Variety“. Aus diesem Grund freue sie sich sehr, das legendäre Märchen neu zu erzählen. Sie führt aus: „Die Gelegenheit, die ursprünglichen Themen zu untersuchen – die Suche nach Mut, Liebe, Weisheit und Heimat – fühlt sich aktueller und dringender denn je an. Ich freue mich darauf, an der Seite dieser Helden meiner Kindheit zu tanzen und eine neue Straße zu ebnen!“

„Der Zauberer von Oz“ ist eins der erfolgreichsten Kinderbücher aller Zeiten und wurde im Jahr 1900 von dem US-Amerikaner Lyman Frank Baum verfasst. Nicole Kassel ist zuvor mit ihrer Regiearbeit bei der Pilotfolge von der Emmy-prämierten Serie „Watchmen“ aufgefallen.