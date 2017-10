Die „Carpool Karaoke”-Folge mit Chester Bennington und Linkin Park wird in dieser Woche ausgestrahlt

Nur wenige Tage vor seinem Tod drehte Chester Bennington mit seiner Band Linkin Park eine neue Episode der „Carpool Karaoke“-Reihe für Apple. Gastgeber James Corden kündigte in einem späteren Statement an, dass es ganz in der Hand der Familie von Chester Bennington läge, ob und wann die aufgezeichnete „Carpool Karaoke“-Episode ausgestrahlt wird.

Auch interessant Chester Benningtons Frau Talinda veröffentlicht letztes Video vor seinem Tod „Wir werden es so machen, wie es seine Familie und all die Beteiligten an der Show wünschen. Wir tun alles dafür, um mit dem Thema so pietätvoll umzugehen, wie es uns möglich ist. Dazu werden wir auf all die Wünsche eingehen, die sie haben, denn ich denke, dass es in dem Fall gar keinen anderen Weg gibt. Es ist eine Tragödie”, äußerte sich Corden. Linkin Park verkündeten nun, dass die Episode vom 12. Oktober an kostenlos auf der Facebookseite der Band zu sehen seien wird. Benningtons Frau Talinda bestätigte via Twitter öffentlich ihre Zustimmung: „With all of our blessings”, schrieb sie.

.@CarpoolKaraoke – this time next week. Streaming for free on our Facebook page: https://t.co/pCaw9HvcOD pic.twitter.com/pXpJFnNlQI — LINKIN PARK (@linkinpark) October 5, 2017

With all of our blessings. @CarpoolKaraoke – this time next week on https://t.co/dknAV5Difw pic.twitter.com/jsCire5bZg — Talinda Bennington (@TalindaB) October 5, 2017