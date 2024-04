Taylor Swift platziert jeden Song ihres neuen Albums in den Charts

Obendrauf befindet sich auch noch der 2019er Track „Cruel Summer“ in den Charts.

Seit Taylor Swift am 19. April ihr Doppelalbum THE TORTURED POETS DEPARTMENT veröffentlicht hat, sammelt die Sängerin ein Rekord nach dem anderen. Innerhalb der ersten 24 Stunden zählte ihre neueste LP bereits 14,4 Millionen Streams, was sie zum bisher meistgestreamten Artist am Veröffentlichungstag insgesamt machte.

Nun nimmt die 34-Jährige wortwörtlich die „Billboard“-Charts ein. In den „Hot 100“ sind 32 Plätze mit ihren Songs belegt. Dazu zählt sowohl jeder Song ihres neuen Doppelalbums, als auch der Track „Cruel Summer“, welchen sie bereits im August 2019 herausbrachte. Das Lied befindet sich mittlerweile zwar auf Platz 41, konnte aber insgesamt vier Wochen lang den ersten Platz für sich gewinnen.

So schneiden die einzelnen Songs ab

Die ersten 14 Plätze der „Billboard Hot 100“ sind komplett mit Taylor Swifts neuen Stücken gepflastert. Die jüngste Single „Fortnight“, mit Post Malone, macht dabei den ersten Platz aus. Während die nächsten fünf Plätze von anderen Artists belegt werden, geht es für Taylor Swift auf dem 20. Platz mit „I Can Fix Him (No Really I Can)“ weiter. Am schlechtesten macht sich „Robin“ im Ranking. Der Song besetzt lediglich den 55. Rang.

Die aktuellen Platzierungen von Taylor Swifts Songs in den „Hot 100“-Charts:

Platz 1: „Fortnight“ feat. Post Malone

Platz 2: „Down Bad“

Platz 3: „I Can Do It With a Broken Heart“

Platz 4: „The Tortured Poets Department“

Platz 5: „So Long, London“

Platz 6: „My Boy Only Breaks His Favorite Toys“

Platz 7: „But Daddy I Love Him“

Platz 8: „Florida!!!“ feat. Florence + The Machine

Platz 9: „Who’s Afraid of Little Old Me?“

Platz 10: „Guilty as Sin?“

Platz 11: „Fresh Out the Slammer“

Platz 12: „loml“

Platz 13: „The Alchemy“

Platz 14: „The Smallest Man Who Ever Lived“

Platz 20: „I Can Fix Him (No Really I Can)“

Platz 21: „Clara Bow“

Platz 23: „thanK you aIMee“

Platz 24: „So High School“

Platz 25: „The Black Dog“

Platz 26: „imgonnagetyouback“

Platz 30: „The Albatross“

Platz 32: „The Prophecy“

Platz 34: „I Hate It Here“

Platz 35: „How Did It End?“

Platz 36: „Chloe or Sam or Sophia or Marcus“

Platz 39: „I Look in People’s Windows“

Platz 41: „Cruel Summer“

Platz 44: „Cassandra“

Platz 46: „Peter“

Platz 47: „The Bolter“

Platz 51: „The Manuscript“

Platz 55: „Robin“

Der verfluchte zweite Platz?

Die „Billboard Hot 100“ gibt es bereits seit 65 Jahren. In dieser Zeitspanne hat es noch keine Künstlerin geschafft, so viele Songs gleichzeitig in den Charts zu platzieren. Insgesamt wird Swift nur von einem Artists in diesem Bereich übertroffen: Morgan Wallen veröffentlichte im März 2023 sein Album ONE THING AT A TIME. Die LP beinhaltete 36 Songs, welche alle in den Charts landeten.

Auch in den meisten „Hot 100“-Songs insgesamt macht Swift nur knapp den zweiten Platz. Was heißt: In Ihrer Karriere veröffentlichte Taylor Swift über 300 Songs, wovon es 263 Titel in das Ranking schafften – doch Drake übertritt sie mit 330 Chart-Tracks.

Ein weiteren zweiten Platz ist der des meistgehörten Artists insgesamt auf Spotify. Aktuell zählt Swift 110,7 Millionen monatliche Hörer:innen. Den ersten Platz belegt The Weeknd mit 111,9 Millionen.