Diego Maradona ist am 25. November 2020 an einem Herzinfarkt gestorben. Die Fußball-Legende, deren Leben auch von dem ein oder anderen Skandälchen geprägt war, machte sich vor allem bei der WM 1986 in Mexiko einen Namen und arbeitete zuletzt sogar als Trainer der argentinischen Nationalmannschaft. Maradona wurde 60 Jahre alt.

Anlässlich des Todes der argentinischen Fußball-Legende Diego Maradona sind etliche alte Geshichten über ihn wieder herausgekramt und auf Social Media geteilt worden. Eine davon handelt von dem Moment, als Liam und Noel Gallagher in Argentinien in einer Bar auf Maradona trafen und ihn unbedingt kennenlernen wollten. Liam Gallagher erzählte die Anekdote während eines Interviews mit der „Vice“ im Jahr 2018 – nun wurde sie zu Ehren des Fußballers ein weiteres Mal auf Twitter geteilt. Gallagher erinnert sich in dem Gespräch daran, wie er und sein Bruder entspannt in einer Bar saßen, als urplötzlich Maradona mit einem riesigen Gefolge eintraf.

„Wir fragten uns: ‘Wer zum Teufel ist das?‘ Wir fanden heraus, dass es Maradona war“, berichtete Gallagher. „Er war mit einem Haufen verdammter Verrückter und all diesen Frauen der Nacht nach oben gegangen. Wir fragten: ‚Können wir hochgehen und ihn treffen?’“ So, zum Dolmetscher. Und der Dolmetscher sagte: ‚Okay, cool, lass mich gehen und das mit ihnen klären.’“ Daraufhin habe der Dolmetscher die beiden Brüder in einen Raum im oberen Stockwerk gebracht. „Wir haben dort oben Dampf abgelassen und sind dort hineingegangen und es ist eine Menge… Aktivität im Gange“, rekapitulierte Liam. „Maradona ist in der Mitte des Raumes und macht verdammte Fußballtricks mit einem Flaschenverschluss. Er schwitzt sich die Eier ab.“

Die Gallaghers bemerkten schnell die ziemlich aufgeheizte Stimmung. So erinnerte sich der ehemalige Oasis-Leadsänger: „Ich sagte: ‚Es ist etwas launisch hier drin, lass‘ uns schnell ein Foto mit ihm machen und dann hauen wir ab‘.“ Kurz darauf berieten sich Maradona und der Dolmetscher. Als die Brüder daraufhin fragten, was die zwei denn zu besprechen hätten, antwortete der Dolmetscher: „Ich soll Ihnen sagen, dass er Sie erschießen lassen wird, wenn Sie mit einer dieser Bitches weggehen.“ Die absurde Anekdote ist kurz nach dem Tod von Maradona auf Twitter viral gegangen. Der legendäre argentinische Fußballspieler und Trainer ist am 25. November 2020 im Alter von 60 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben.