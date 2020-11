Liam Gallagher hat offiziell seine neue Single angekündigt. Diese trägt den Titel „All You’re Dreaming Of“ und wird am 27. November erscheinen. Sämtliche Einnahmen des Benefizsongs sollen an „Action For Children“ gespendet werden, eine Organisation, die sich für schutzbedürftige Kinder und Jugendliche sowie deren Familien einsetzt.

Einen ersten Vorgeschmack auf die festliche Single teilte der Musiker bereits über Instagram. Via Twitter kommentierte Gallagher den Track wie folgt: „Es ist vollbracht, ‚Imagine‘ trifft auf ‚Wonderful Life‘“ – offensichtlich eine Anspielung auf die beiden legendären Songs von John Lennon und Black.

„‚All You’re Dreaming Of‘ ist jetzt schon ein Klassiker“

Des Weiteren erklärte er: „‚All You’re Dreaming Of‘ ist jetzt schon ein Klassiker, der perfekt in diese Zeit des Jahres passt. Angesichts dieses turbulenten Jahres hoffe ich, dass dieser Song ein wenig Hoffnung und Liebe liefern kann, die wir alle so sehr nötig haben.“ Die Arbeit daran habe bereits im Sommer begonnen und sei von einer Idee Simon Aldreds inspiriert worden. Produziert wurde „All You’re Dreaming Of“ schließlich von Andre Wyatt, der neben Gallagher bereits mit Musikgrößen wie Lady Gaga, Mark Ronson, Bruno Mars und Dua Lipa zusammengearbeitet hat.

Auch für den kommenden Monat hat Gallagher bereits große Pläne. So erscheint am 5. Dezember 2020 unter dem Motto „Down By The River Thames“ ein interaktives Konzert des Musikers, das dieser Anfang November auf einem Kahn aufgenommen hatte, während der Frachter die Themse entlang schipperte. Ausgestrahlt wird der außergewöhnliche Gig via MelodyVR.

„Down By The River Thames“-Trailer:

Zusätzlich kündigte Gallagher kürzlich die Veröffentlichung eines limitierten Vinyl-Boxsets seines aktuellen Albums WHY ME? WHY NOT an. Die Originalplatte erschien 2017 und erhielt von ME-Autor André Boße in seiner Rezension vier von sechs möglichen Sternen. Dieser urteilte: „Jetzt mit Profi-Unterstützung: beachtliche Post-Oasis-Songs, grandios gesungen.“

Auch die Arbeit an einem Nachfolger soll bereits begonnen haben. So antwortete Gallagher im September auf die Frage eines Twitter-Users, wann genau ein neues Album erscheinen werde: „Nächstes Jahr, aber ich werde euch dieses Jahr einen Song geben, um euch etwas aufzumuntern.“