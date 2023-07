Doja Cat legt sich mit ihren Fans an: „Besorgt euch einen Job!“

Doja Cat kritisiert ihre Fans auf Social Media und bekommt dabei auch Gegenwind.

Doja Cat war schon immer dafür bekannt, Social-Media-Plattformen zu nutzen, um ihrer Meinung freien Lauf zu lassen. Nun erklärte sie ihren Fans allerdings, dass sie sie nicht lieben würde, weil sie diese nicht kenne, und sie aufhören sollten so „komisch“ zu sein.

Nachdem Doja-Cat-Fans anfingen, sich selbst als „Kittenz“ zu betiteln, reagierte die US-Rapperin ziemlich negativ darauf. Denn laut Berichten von „TMZ“ soll die 27-Jährige in einem inzwischen gelöschten Social-Media-Post auf die neue Namensgebung geantwortet und diese abgelehnt haben: „Meine Fans geben sich keine Scheiß-Namen. Wenn du dich selbst ein ‚Kätzchen‘ oder verdammtes ‚Kittenz‘ nennst, bedeutet das, dass du von deinem Telefon wegkommen und dir einen Job besorgen und deinen Eltern mit dem Haus helfen musst“.

Als ein Nutzer namens „thekittenzweb“ daraufhin die Rapperin fragte, wie er sich denn sonst nennen solle, antworte Doja Cat, dass er am besten seinen Account löschen solle und dass es „verdammt gruselig“ sei, dass er sie nach dem passenden Namen fragen würde.

Weiterhin bat ein anderer User die Musikerin darum, dass sie ihren Fan sagen solle, dass sie sie liebe, worauf diese nur betonte, sie könne das nicht tun, da sie die Fans gar nicht persönlich kennen würde. Das nahmen nicht alle gut auf, denn anschließend folgte die Beschimpfung einer Userin, dass die Rapperin „nichts“ ohne ihre Fans sei. Das ließ Doja Cat allerdings nicht auf sich sitzen: „Niemand hat dich gezwungen, ich weiß nicht, warum du dich mir gegenüber verhältst, als wärst du meine Mutter, du klingst wie eine Verrückte.“

Doja Cat responds to fans asking if she can say she loves them:

“i don’t though cuz i don’t even know yall” pic.twitter.com/BBmNKZxqT1

