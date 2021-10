„Donnie Darko“-Sequel: Regisseur Richard Kelly hofft weiterhin auf eine Fortsetzung

Der Autor und Regisseur Richard Kelly feierte mit „Donnie Darko“ 2001 sein Debüt und schuf damit einen Kultfilm. Nachdem nun lange Zeit Stille um das im Film entworfene Universum herrschte, hat Kelly nun erklärt, dass er dieses gerne erweitern würde. Das berichtet der britische „NME“, der mit dem Regisseur anlässlich des 20. Jubiläums ein Interview führte. Darin sagte Kelly: „Hoffentlich können wir den Leuten bald etwas zeigen, das alle umhaut“.

20 Jahre ist es her, dass „Donnie Darko“ ins Kino kam – zumindest in den USA, denn in Deutschland sollte es ebenfalls 20 Jahre dauern, bis er hier auf großen Kinoleinwänden zu sehen war – erst im September dieses Jahres kam es zum offiziellen Kinostart (im Zuge des Jubiläums und des Kultstatus), denn vorher war der Debütfilm von Richard Kelly lediglich auf DVD und später auch im Stream veröffentlicht worden.

Es gäbe Pläne, zurück in das Setting von „Donnie Darko“ zurückzukehren, zitierte der „NME“ den Regisseur. „Ich hoffe, dass wir dieses Universum ausbauen können.“ „S. Darko“, eine Fortsetzung des Films, wurde 2009 ohne Kellys Beteiligung veröffentlicht, überwiegend wurde sie auch deshalb von Film-Enthusiast*innen und Kritiker*innen abgelehnt. In einem anderen Gespräch erklärte Kelly bereits, dass er „hofft, dass wir diese Welt auf eine sehr große und aufregende Weise erkunden können. Aber wir werden sehen, was passiert.“

„Donnie Darko“ markierte auch einen Durchbruch für Jake Gyllenhaal, der durchweg positive Resonanz für die Hauptrolle in dem Mystery-Film erhielt. Der von ihm verkörperte Donald J. Darko ist ein verhaltensauffälliger Highschool-Schüler, dessen Beziehung sich zu seinem imaginären Freund im Laufe des Films festigt. Dessen Name ist Frank, der in Form eines zwei Meter großen Kaninchens dargestellt wird. Frank verrät Donnie so einiges über Raum und Zeit, das rational nicht erklärbar ist, sich aber auf verblüffende Weise immer wieder bestätigt.

2017 deutete der Regisseur bereits an, dass eine neue Geschichte, die im selben „Donnie Darko“-Universum spielen wird, möglicherweise in Arbeit sei. Neben Gyllenhaal spielen im Originalfilm von 2001 auch seine Schwester Maggie Gyllenhaal, James Duval, Jena Malone und der bereits verstorbene Patrick Swayze mit.