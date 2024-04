Patrick Swayze: Witwe verrät seinen letzten Wunsch

Der Schauspieler war bis zu seinem Tod mit Lisa Niemi verheiratet – 34 Jahre.

Am 14. September 2009 verstarb „Dirty Dancing“-Star Patrick Swayze an den Folgen des Bauchspeicheldrüsenkrebses. Seine Frau Lisa Niemi war bis zu seinem Tod an seiner Seite. Das Paar hat sich bereits als Teenager kennengelernt, Niemi war erst 15, Swayze 19 Jahre alt. Nach der Schock-Diagnose hatte Swayze nur noch 20 Monate zu leben. Jetzt erzählt sie, was er am liebsten ein letztes Mal mit ihr unternommen hätte: „Als wir mal auf unserer Ranch in New Mexiko spazieren gingen, schaute er mich an und sagte, dass er so gerne noch einmal mit mir campen gehen würde.“

Er sagte: „Ich will leben“

In dem Podcast „Amy and T.J.“ erinnert sich die Witwe an den besonderen Moment zwischen den beiden: „Wir haben uns immer als optimistische Realisten bezeichnet, weil wir genau wussten, wie es ausgehen würde, aber wir haben daran geglaubt, dass er es schaffen würde, denn es geschehen noch Wunder. Doch die Wahrheit war: Wir lebten rund um die Uhr in diesem Alptraum.“ Swayze soll ein naturverbundener, tierliebender Mensch gewesen sein. Deswegen sei es auch sein letzter Wunsch gewesen, noch einmal mit ihr campen zu gehen. Die letzten Monate verbrachte das Paar viel Zeit im Grünen, beispielsweise auf der gemeinsamen Ranch in New Mexico. Dort erlebte Niemi mit ihm einen emotionalen Moment: „Er sah mich mit Tränen in den Augen an und sagte: ‚Ich will leben’“, erzählt die 67-Jährige im Podcast.

Trauer trotz neuer Ehe

Lisa Niemi ist bereits seit 10 Jahren wieder glücklich liiert. Sie heiratete den Autor und Geschäftsmann Albert DePrisco. Jedoch denke sie noch oft an den verstorbenen Swayze: „Ich glaube es gibt nichts, dass ich nicht an ihm vermisse“, erzählte sie im Gespräch mit dem Magazin „Entertainment Tonight“. Es seien vor allem „die kleinen Dinge“, die ihr abgehen. Besonders sein Lachen und seine Stimme, erklärte Niemi. „Wir hatten eine tolle Zeit und es gibt so viel, wofür ich dankbar bin“, fügte sie hinzu.