Drake-Doppelgänger macht Miami unsicher

Es wird vermutet, dass jeder Mensch ungefähr sieben Doppelgänger*innen hat, allerdings ist es bei über sieben Milliarden Menschen auf der Erde sehr unwahrscheinlich, auch nur eine*n davon zu treffen. Popstars wie Drake haben aber gleich mehrere Millionen Fans, die ein Auge darauf haben können. Nun haben einige Fans in Miami einen Drake-Doppelgänger entdeckt – und der scheint sein Doppelgänger-Leben in vollen Zügen zu genießen.

Bilder des Doppelgängers machten die Runde seitdem Tory Lanez den Fake Drake in ein paar Clubs entdeckt und gefilmt hat. In dem kurzen Clip behauptete Lanez den echten Drake in dem Club getroffen zu haben, woraufhin ihm einige Fans glaubten und einige sich darüber lustig machten. Mittlerweile dürfte jede*r wissen, dass es sich um einen Doppelgänger handelt, aber hier endet die Geschichte noch nicht.

Tory Lanez spotted Lil Wayne and Drake in the club last night😭😭 pic.twitter.com/9o0R0lRRat — Hip Hop Ties (@HipHopTiesMedia) October 10, 2021

Nach dem Post wurde Fake Drake überall in Miami gesichtet. Fans hielten den Witz mit Posts am Laufen, bis der Doppelgänger selbst eine kleine Berühmtheit in Miami geworden war. Inzwischen hat der Drake-„Zwilling“ vermutlich sogar mehr Aufmerksamkeit als Drake selbst, meinen einige Fans.

Fake Drake must be stopped 😩😂 pic.twitter.com/rCp7gXTetl — HipHopDX (@HipHopDX) October 17, 2021

Not fake drake getting more attention than drake himself — Ryan (@RyanTheBlackMan) October 18, 2021

„Certified Outdoor Boy“ Drake kommt nicht in den Club

Am Wochenende machte Fake Drake auf sich aufmerksam, als ihm der Zutritt zu einem Club verwehrt wurde. Ein Fan filmte das und schrieb dazu umformulierte Zeilen von Drake-Songs: „ain’t no telling how long certified outdoor boy has been waiting…but even tho time flies I’m sure he feels no ways [because] it’s God’s plans. wow, there’s really no friends in the industry,” followed by a string of emojis expressing heartbreak.“ Ein paar Minuten später sei ihm der Zutritt allerdings gestattet gewesen, laut Akademiks hat ihm daraufhin jemand eine Flasche zukommen lassen.

#fakedrake spotted again @ Story in Miami where I work 😹 pic.twitter.com/23uf1K4G0O — Steven (@THELORDSEB) October 17, 2021

Auch andere Doppelgänger von berühmten Persönlichkeiten wurden von Fans schon gesichtet, so hat DJ Khaled einen „Zwilling“, der Uber-Fahrer ist: