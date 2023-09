Jada Pinkett Smith teilt Lip-Sync-Clip mit Tupac Shakur – hier schauen

Sie sagt dazu, es sei eine „Erinnerung an das letzte Mal, als Pac und ich einfach nur Kinder waren.“

Jada Pinkett Smith hat auf Instagram ein Video geteilt, in dem sie gemeinsam mit Tupac Shakur „Parents Just Don’t Understand“ von Jazzy Jeff and the Fresh Prince performt. Letzterer ist das Alter Ego von Will Smith gewesen, ihr Ehemann.

Dazu schrieb die Schauspielerin und Sängerin: „Nicht in einer Million Jahre hätte ich mir träumen lassen, dass der Fresh Prince und ich uns kennenlernen würden.“ Und sie führte weiter aus: „Nicht in einer Million Jahren hätte ich mir vorstellen können, dass drei Leben, ihre Schicksale, so miteinander verwoben sein würden“ und meint damit, dass sich 2Pac und ihr Mann zu dem Zeitpunkt auch zum ersten Mal kennenlernten.

Das Video selbst wurde für Jada Pinkett Smith zu „einer greifbaren Erinnerung an das letzte Mal, als Pac und ich einfach nur Kinder waren“. Auf Instagram fügte sie dem Clip noch die Info hinzu: „Hier ist ein Teil des Original-Videos von Pac und mir, wie wir beim Lip Sync von Parents Just Don’t Understand einen schrecklichen Job machen.“

Tupac Shakur und Jada Pinkett Smith besuchten beide die Baltimore School of Fine Arts, wo sie sich kennenlernten und enge Freunde wurden. Shakur starb 1996 bei einem Drive-by-Shooting. 2015 erinnerte sich die Mimin und Sängerin in Interview mit Howard Stern sehr positiv an ihren damaligen Kumpel: „Ich habe noch nie in meinem Leben einen Menschen wie Pac getroffen.“

Im gleichen Interview sprach sie auch darüber, warum die Freundschaft zwischen den beiden nie zu einer romantischen Beziehung wurde: „Wir hätten uns gegenseitig umbringen können, weil wir beide so leidenschaftlich waren und uns so sehr lieben.“. Es wäre wohl „eine höhere Macht“ gewesen, die das bestimmt hätte.

Ihre Freundschaft wurde auch in der Filmbiografie „All Eyez on Me“ über Tupac Shakur festgehalten. Um ihren Freund zu ehren, postete sie an dem Tag, der eigentlich sein 50. Geburtstag hätte sein sollen, ein unveröffentlichtes Gedicht von ihm:

Ihre eigenes Buch, die Biografie „Worthy“, wird am 17. Oktober veröffentlichen und auch Geschichten über 2Pac enthalten. Hier kann ihr Werk vorbestellt werden.