Drake konfrontiert Fan nach Streit um sein Handtuch

Drake wirft sein Handtuch in die Menge: Nachdem ein Streit ausbricht, konfrontiert er einen Fan.

Derzeit geht ein Video von Drakes Konzert viral. Darin geht es allerdings weniger um das Konzert selbst, denn nach dem Auftritt lief der US-Rapper an seinen Fans vorbei und warf sein Handtuch in die Menge. Nachdem deswegen ein Streit ausbrach, stellt Drake ein Fan zur Rede.

„Bist du Blöd?!“: Drake schreit Fan an

Am Samstag (12. August) spielte Drake gemeinsam mit 21 Savage im Rahmen seiner „It’s All a Blur“-Tour in Inglewood, Kalifornien. Nach seiner Liveshow begab sich der US-Rapper in Richtung Backstage und lief dabei an einer Fan-Menge vorbei. Wie ein von Fans gefilmtes Video zeigt, wirft der 36-Jährige sein benutztes Handtuch in die Menge. Dieses fingen sowohl ein weiblicher als auch männlicher Fan gleichzeitig und gerieten deswegen in einen Streit. Drake, der das mitbekommt, kehrt zurück und fragt den männlichen Fan, ob dieser „blöd“ sei. Wütend schien er ihm noch Weiteres zu sagen, doch es ist unverständlich was er genau sagt. Anschließend geht der US-Rapper weiter, während die Menge anfing den Fan auszubuhen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Drake seine Fans wegen Gegenständen zurechtweist. Doch normalerweise handelt es sich um Sachen, die man dem HER LOSS-Rapper auf die Bühne wirft. So warfen Fans im Laufe der „It’s All s Blur“-Tour bereits verschiedenste Gegenstände wie eine Vape, Handys oder BHs auf die Bühne. Dabei bat der Rapper im Laufe seiner Tour bereits mehrfach dies zu unterlassen. So erklärte er den Fans auf dem bereits erwähnten Konzert am vergangenen Samstag, dass sie ihre BHs nicht nach ihm werfen sollen, da sein fünfjähriger Sohn Adonis bei dem Auftritt anwesend sei.