Wurf-Attacke bei Konzert: Drake auf der Bühne mit Handy beworfen

Der kanadischen Rapper ließ sich jedoch nichts anmerken und führte ohne Unterbrechung den Gig fort.

Erneut kam es zu einer Wurf-Attacke bei einem Konzert. Diesmal hat es den kanadischen Rap-Star Drake erwischt. Eine unbekannte Person warf ein Handy auf die Bühne. Drake wurde aber nur leicht an der Hand getroffen und ließ sich von der Tätlichkeit nicht aus dem Konzept bringen.

Drake nicht erstes Opfer von Wurfgeschossen bei Live-Auftritt

Die Wurf-Attacke auf Drake ereignete sich bereits am Mittwoch, den 5. Juli, im United Center in der US-amerikanischen Großstadt Chicago. Der „Hotline Bling“-Rapper performte gerade eine Cover-Version des Ginuwine-Songs „So Anxious“, als ein Smartphone auf die Bühne geflogen kam. Das als Wurfgeschoss missbrauchte Gerät traf Drake aber nur leicht am Arm, weswegen der Kanadier den Angriff abschüttelte, ohne sich etwas anmerken zu lassen. Ein Video auf TikTok dokumentierte den Vorfall. Das Konzert fand im Rahmen von Drakes „It’s All a Blur“-Tour durch Nordamerika statt.

Kürzlich erst wurden zahlreiche andere Musiker:innen zum Opfer tätlicher Angriffe während eines Konzerts. Während eines Gigs des US-amerikanischen Künstlers Lil Nax X fühlte sich ein:e Konzertgänger:in dazu animiert, ein Sexspielzeug nach dem Rapper zu werfen. Ebenfalls skurril ging es auf einem Konzert von Pink zu, als jemand die Asche seiner/ihrer Mutter auf die Bühne warf. Weitaus ernster traf es Bebe Rexha, die nach einem Handy-Wurf eine Platzwunde am Auge davon trug.Bei einem Live-Auftritt der britischen Sängerin Adele in Las Vegas gab die Künstlerin deutliche Worte zu den jüngsten Vorfällen von sich: „Wagt euch bloß nicht, irgendwelchen Kram nach mir zu werfen oder ich bringe euch um!“, wies sie ihr Publikum an.