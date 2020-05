Dritte Staffel „After Life“ bestätigt: Ricky Gervais geht Langzeitvertrag mit Netflix ein

Das wird Dich auch interessieren





Netflix will sich langfristig binden – und zwar an den britischen Schauspieler, Autoren, Produzenten und Komiker Ricky Gervais. Dieser hat nun einen mehrjährigen Rahmenvertrag mit dem Streaming-Giganten unterzeichnet. Der Deal beinhaltet Stand-up-Specials, Drehbücher für neue Serienformate und eine Verlängerung von „After Life“ um eine dritte Staffel. Gervais wird also bei der Serie erneut Regie führen, das Drehbuch schreiben und die Hauptrolle übernehmen.

In einem Interview mit der US-Zeitschrift The Hollywood Reporter erklärte Ricky Gervais: „Ich hatte vor, mich bald in den Ruhestand zurückzuziehen und einfach bis zu meinem Tod betrunken im Haus herumzulaufen, aber während des Corona-Lockdowns bin ich dessen ein wenig müde geworden, und Netflix hat mir ein Angebot gemacht, das ich nicht ablehnen konnte.“ Kein Wunder: Laut eines Berichtes handelt es sich in dem Vertrag um eine Summe im achtstelligen Bereich.

Ricky Gervais reiht sich in eine Liste von hochkarätigen Talenten ein, die mit Netflix langfristige Rahmenverträge eingegangen sind, darunter „Eat Pray Love“-Regisseur Ryan Murphy, der Serien wie „American Horror Story“, „Scream Queens“ und zuletzt die Drama-Miniserie „Hollywood“ entwickelt und produziert hat. Auch „How To Get Away With Murder“-Produzentin Shonda Rhimey und „Orange Is The New Black“-Schöpferin Jenji Kohan haben sich für eine längere Zeit an den Streamingdienst gebunden.

Gervais‘ neuer Vertrag beruht nicht nur auf dem immensen Erfolg von „After Life“ – der Comedian hat bereits eine lange Geschichte mit Netflix hinter sich: Zuletzt lieh er dem Familienfilm „The Willoughbys“ (2020) seine Stimme, spielte die Hauptrolle und führte Regie bei der Komödie „Special Correspondents“ aus dem Jahr 2016 und kreierte das Stand-up-Programm „Ricky Gervais: Humanity“ im Jahr 2018.