„Dune“ wird weit verschoben – Kinostart im Herbst 2021

Eigentlich wäre es am 17. Dezember so weit gewesen. Da sollte die Neuverfilmung des Sci-Fi-Klassikers in den deutschen Kinosälen anlaufen. Doch jetzt hat Warner Bros. wohl kalte Füße bekommen. Da das Studio höchstwahrscheinlich zu geringe Einnahmen bei einem Blockbuster dieser Größe fürchtet, wurde der Starttermin rund zehn Monate nach hinten geschoben – sicher in der Hoffnung, dass das Coronavirus bis dahin nicht mehr so wütet wie es momentan global der Fall ist. Jetzt soll Denis Villeneuves Epos mit der Musik von Hans Zimmer am 1. Oktober 2021 überall zu sehen sein.

In der neuen Adaption von dem französisch-kanadischen Regisseur mimt der „Call Me By Your Name“-Darsteller Timothée Chalamet den jungen Helden, Paul Atreides, der sich neben seinem Vater Leto (Oscar Isaac) behaupten muss. Das Haus Atreides kämpft in „Dune“ gegen die Anhänger*innen der Harkonnen (unter anderem spielt Stellan Skarsgård den Baron Vladimir Harkonnen) um die Herrschaft über den Wüstenplaneten Arrakis. Der erste Trailer zeigte bereits, dass Hauptfigur Paul immer wieder von Visionen heimgesucht wird. Als er dann auf Chani (Zendaya) trifft, kann er es kaum glauben – denn er kennt sie aus seinen Vorahnungen.

Dune Official Trailer auf YouTube ansehen

„Dune“ ist jedoch nicht das einzige Werk, das mit einem späteren Veröffentlichungstermin klarkommen muss. „The Batman“ mit Robert Pattinson wird statt Herbst 2021 wohl am 4. März 2022 erscheinen, „The Flash“ kommt nicht im Juni, sondern am 4. November 2022, „Shazam 2“ nicht im November, dafür aber am 2. Juni 2023.

Lediglich für „Matrix 4“ geht es in die andere Richtung: Das Sequel mit Keanu Reeves muss nun nicht mehr bis Frühjahr 2022 warten und präsentiert sich schon ab dem 22. Dezember 2021 in den Kinos. Bei allen genannten Terminen handelt es sich um die für Nordamerika bekanntgegebenen Erscheinungstermine, jedoch starten die Filme in der Regel im gleichen Zeitraum auch hierzulande.