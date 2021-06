Ed Sheeran veröffentlich neue Single „Bad Habits“ inklusive Musikvideo

Nachdem Ed Sheeran in den vergangenen Wochen immer wieder neue Musik anteaste, ist nun seine neue Single „Bad Habits“ inklusive Musikvideo erschien. Damit präsentiert der britische Musiker nicht nur seinen neuen, glamourösen Vampir-Look – er stimmt auch auf sein bevorstehendes, noch unbetiteltes Album ein.

Mit „Bad Habits“ meldet sich Ed Sheeran außerdem erstmalig nach seiner Grammy-Auszeichnung im Jahr 2019 zurück. Damals wurde er mit seinem Album NO. 6 COLLABORATIONS PROJECT in der Kategorie „Bestes Pop-Gesangsalbum“ ausgezeichnet. Mit der Platte schaffte es der Brite auch an die Spitze der Billboard-Album-Charts.

Seht hier das Musikvideo zu „Bad Habits“:

„Bad Habits“-Performance live auf Tik Tok

In seiner neuen Single singt Ed Sheeran nun über schlechte Entscheidungen, die er laut Songtext immer nachts fälle. Außerdem: In einem kürzlich veröffentlichten Werbeclip war Sheeran zuletzt zusammen mit Fußballstar David Beckham zu sehen. Darin kündigte der Musiker an, seine neue Single am heutigen Freitag (25. Juni) um 22 Uhr live auf seinem TikTok-Kanal zu performen.