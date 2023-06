Ed Sheeran trat als Support-Act für seine eigene Show auf

Eigentlich sollte Khalid für Sheeran eröffnen. Der fiel aber nach einem Autounfall kurzfristig aus.

Bei seiner Headliner-Show in Landover, im US-Staat Maryland, hat Ed Sheeran kurzerhand für sich selbst die Show eröffnet. Der Grund dafür: Der eigentliche Opener, Khalid, konnte seinen Job wegen eines Autounfalls nicht antreten.

Sheeran überrascht Fans mit Akustik-Set

Die Fans in Landover reagierten wohl etwas verdutzt, als der Support-Part des Abends begann: Anstelle des „New Normal“-Sängers Khalid, der Sheeran während seiner „+ – = ÷ x“ („Mathematics“)-Tour begleitet, trat plötzlich schon der Haupt-Act auf den Plan. Mit seiner Akustikgitarre unterm Arm, wandte er sich ans Publikum und erklärte sein verfrühtes Erscheinen. „ [Khalid] erholt sich gerade, wir wünschen ihm alles Gute“, erklärte der britische Sänger das Fehlen seines Tour-Partners, der kurz zuvor in einem Autounfall verwickelt war. „Und ich werde das nach jedem Song sagen, denn wenn die Leute nicht wissen, wer heute die Vorband sein sollte, werden sie reinkommen und sagen: ‚Diese Show ist nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe‘“, führte Sheeran weiter aus, und fügte ironisch hinzu: „‚Ich dachte, hier gäbe es mehr Feuerwerk.‘“

Eine halbe Stunde unterhielt der „Thinking Out Loud“-Sänger, der gerade einen Plagiatsprozess gewinnen konnte, sein Publikum vor der eigentlichen Show auf diese Weise. Dabei gab Sheeran akustische Interpretationen von Songs seines neuen Albums (SUBSTRACT) zum besten, welches von ME-Redakteurin Anastasia Rutkowski mit vier von sechs Sternen ausgezeichnet wurde. „Normalerweise ist alles stockdunkel, wenn ich spiele, und jetzt sehe ich endlich mal alle. Das ist fantastisch“, witzelte der regelmäßige Chart-Stürmer über die für ihn ungewohnte Situation.

Weiterhin sprach Sheeran Khalid Genesungswünsche aus, und hoffte darauf, dass der Texaner ihn in Boston wieder begleiten könne. Bis zum September wird Ed Sheeran noch Städte in den USA sowie Kanada bespielen. Im April diesen Jahres konnte er schon das Berliner Publikum im Admiralspalast begeistern.

Zum aktuellen Gesundheitszustand von Khalid ist derzeit nichts bekannt.