Popstar Ariana Grande hat zum ersten Jahrestag an das Attentat von Manchester erinnert. Auf Twitter erklärte sie am Morgen des 22. Mai 2018 (CET), dass sie „an Euch alle“ denke und spricht von einem herausfordernden Tag.

thinking of you all today and every day 🐝 I love you with all of me and am sending you all of the light and warmth I have to offer on this challenging day

