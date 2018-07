Eminem in Hannover: Infos zu Anfahrt, Sicherheit, Wetter und Restkarten

Foto: FilmMagic for Bonnaroo Arts And Music Festival, Jeff Kravitz. All rights reserved.

Es wird definitiv das größte HipHop-Konzert des Jahres in Deutschland: Wenn Eminem am Dienstagabend in Hannover spielt, werden 75.000 Menschen im Publikum stehen und ihm sein 2017 veröffentlichtes Album verzeihen. Mit „Revival“ konnte der 46-jährige Rapper selbst seine treuen Fans nämlich musikalisch nicht überzeugen, der Ticket-Verkauf für seine aktuelle Europa-Tour litt allerdings nicht unter dem Mangel an guten neuen Songs.

Rasend schnell war das Konzert auf dem Messegelände Hannover, dem einzigen Deutschland-Konzert Eminems, ausverkauft. Restkarten gibt es nur noch von Zwischenhändlern im Internet, 100 Euro bis 750 Euro verlangen Wiederverkäufer für die letzten Eminem-Karten. Glück hatte, wer in der vergangenen Woche beim Roskilde-Festival in Dänemark war. Dort spielte Eminem als einer von mehreren Headlinern und zog laut Veranstaltern 100.000 Menschen vor die Bühne –Rekord für das Traditionsfestival.

Für alle glücklichen Ticket-Inhaber für Hannover haben wir die wichtigsten Infos zum Konzert zusammengetragen:

Beginn

Der Einlass zum Konzert beginnt um 16 Uhr, um 19 Uhr beginnen die ersten Acts zu spielen. Rapper 2 Chainz wird anheizen, Eminems Show beginnt wahrscheinlich erst 20 Uhr und ist bis maximal 23 Uhr angesetzt.

Adresse und Anfahrt

Gebt einfach Messegelände, 30521 Hannover ins Navi ein und Ihr landet bei der Location, die Eingänge zum Konzert dürften bei 75.000 Leuten nicht zu übersehen sein. Es empfiehlt sich aber dringend die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit der Stadtbahn (Linie 6, 8, 16, 18 oder S4) kommt Ihr zum Gelände, zum Beispiel auch vom Hauptbahnhof Hannover aus.

Wetter

Der Wetterdienst gibt für Mittwochabend 19 Grad und leichte Bewölkung an. Eine dünne Jacke oder ein Pulli dürften auf keinen Fall schaden. Bis zum Ende des Konzerts wird sich die Temperatur auf 16 Grad abkühlen. Die Regenwahrscheinlichkeit ist eher gering.

Sicherheit und Taschen

Rechnet mit etwas längeren Kontrollen am Einlass und verzichtet auf große Taschen. Beutel und Rucksäcke dürfen in der Größe von maximal DIN A4 mitgebracht werden. Waffen, eigene Getränke und Profi-Kameras wie mit etwa einem Stativ sind verboten. Wie auf Konzerten üblich.

Die Setlist

Auf seiner Tour machte der Rapper zuletzt halt in Mailand, dort spielte er folgende Songs: