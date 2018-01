Wer gestern schon seine Koffer für einen Trip nach Dänemark gepackt hat, um Eminem auf dem Roskilde-Festival live zu sehen, sollte seine Pläne vielleicht noch einmal überdenken. „Slim Shady“ wird nämlich für seine REVIVAL-Tour die Arenen und Konzerthallen Europas bespielen. Dabei macht er für ein Konzert auch Halt in Deutschland.

Am 20. Juli wird Eminem in der Messe Hannover auf der Bühne stehen und dabei neben neuem Material vom aktuellen Album wohl hoffentlich auch Klassiker wie „Lose Yourself“ oder „My Name Is“ spielen.

So kommt ihr an Karten für das Eminem-Konzert in Deutschland

Das Konzert findet an einem Dienstag statt und beginnt bereits um 19.00 Uhr – dementsprechend früh ist auch der Einlass: um 15.30 Uhr öffnen sich in Hannover dann die Messe-Tore. Einen Tag frei nehmen ist also angesagt.

Wer jetzt vor Aufregung schon Schnappatmung kriegt und endlich wissen will, wie viel denn die Tickets kosten werden, hier die Erlösung:

Stehplatz – € 75 zzgl. Gebühren

Stehplatz Front Of Stage 2 – € 90 zzgl. Gebühren

Stehplatz Front Of Stage 1 – € 100 zzgl. Gebühren

Kein Schnäppchen-Deal – zum Vergleich: Eine Tageskarte für das Roskilde-Festival bei dem Eminem auch als Headliner spielt, kostet etwa 142 Euro, alle acht Festivaltage etwa 283 Euro.

Auch interessant „Untouchable“: Eminem lässt nächste Single aus seinem neuen Album ‚REVIVAL‘ hören Ähnlich zu den beiden Britney-Spears-Konzertterminen in Mönchengladbach und Berlin, wird es auch für das Eminem-Konzert ein Zwei-Stufen-Verfahren für den Vorverkauf geben. 48 Stunden vor dem regulären Vorverkaufsbeginn, habt ihr beim „Telekom Mega Deal“ die Möglichkeit, bereits ab Mittwoch, dem 31. Januar, ab 10 Uhr online Karten zu kaufen.

Der normale Vorverkauf für Jedermann startet am Freitag am 2. Februar um 10 Uhr online bei Ticketmaster, Eventim und Hannover Concerts. Sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Oder super Oldschool über den telefonischen Ticketservice unter der Rufnummer 0511 – 12123333 (vielleicht ist die Chance da ja höher).

Übrigens: Auch für das Hip-Hop-Festival Frauenfeld Open-Air in der Schweiz wurde Eminem als Headliner bestätigt. Vielleicht eine Alternative für alle, die nicht an Karten kommen. Das Festival findet vom 5. bis 7. Juli 2018 statt, also kurz vor dem Konzert in Hannover.