Eminem kündigt mit CURTAIN CALL 2 neue „Greatest Hits“-Sammlung an

Eminem aka Slim Shady überrascht mit einer unerwarteten Ankündigung: Er plant die Veröffentlichung einer neuen „Greatest Hits“-Sammlung mit dem Titel CURTAIN CALL 2 – seine erste seit 2005.

Die neue Sammlung soll am 5. August erscheinen. Sie enthält neben seiner neuen Single „From the D 2 the LBC“ mit Snoop Dogg auch Songs aus seinen Veröffentlichungen seit dem Album RELAPSE aus dem Jahr 2009. Darunter befinden sich außerdem Stücke mit seinen Gastauftritten, Tracks aus Nebenprojekten und einem bislang noch unveröffentlichten Song – der Titel soll in den kommenden Wochen offenbart werden. Der Elvis-Soundtrack „The King and I“, den Eminem zusammen mit CeeLo Green co-produzierte, soll ebenfalls Teil der neuen Sammlung sein.

CURTAIN CALL 2 ist die erste „Greatest Hits“-Kollektion seit dem 2005 veröffentlichten HipHop-Album CURTAIN CALL: THE HITS. Das Album thronte ein ganzes Jahrzehnt in den Billboard Top 200 Albumcharts. CURTAIN CALL 2 wird als Standardversion über Shady Records/Aftermath Entertainment/Interscope Records sowie als limitiertes Box-Set über Eminems offiziellen Online-Store erscheinen.

Seht hier das offizielle Musikvideo zu „From the D 2 the LBC“: