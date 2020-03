ESC-Alternative: Stefan Raab produziert „Free European Song Contest“

Foto: YouTube, My Spass. All rights reserved.

Nachdem der diesjährige „Eurovision Song Contest“ in Rotterdam aufgrund der Coronavirus-Pandemie am 18. März offiziell abgesagt wurde, suchten die Organisatoren schnell nach Möglichkeiten, die Songbeiträge dennoch in einer „alternativen Ausstrahlung“ über den Live-Wettbewerb hinaus zu präsentieren. Details noch unklar. Bis jetzt: Der TV-Sender ProSieben hat am Dienstag, den 31. März, verkündet, dass niemand anderes als Stefan Raab momentan an einer Show namens „Free European Song Contest“ arbeitet, die „alle aktuellen gesetzlichen Auflagen und (…) Vorgaben der Gesundheitsbehörden“ erfüllen soll.

Die Show-Alternative soll am 16. Mai 2020 um 20.15 Uhr live aus Köln übertragen werden, heißt es von Seiten des Senders. Ob Raab bloß die Rolle des Produzenten übernimmt oder auch als Moderator fungieren wird, ist bis jetzt unbekannt. Auch liegen noch keine weiteren Informationen darüber vor, was genau die Show beinhalten wird. Pro-Sieben-Chef Daniel Rosemann äußert sich zu der Neuigkeit wie folgt: „Stefan Raab liebt Musik. Stefan Raab liebt die europäische Idee. Wir freuen uns über die großartige Möglichkeit, Europa in diesen Zeiten mit einem neuen Musikwettbewerb zu leben und zu feiern.“

Auch Raab selbst hat ein Statement zu dem „Free European Song Contest“ abgegeben: „Musik verbindet besonders in schwierigen Zeiten viele Menschen miteinander“, sagt er. „Dies ist die Geburtsstunde eines neuen, freien europäischen Songwettbewerbs. Das ist die Geburtsstunde des Free European Song Contests.“ Die Erfahrung für solch ein Projekt hat der Moderator auf jeden Fall: Nicht nur war er jahrelang Teil des Auswahlprozesses für den deutschen Beitrag zum Eurovision Song Contest, Raab arbeitete auch als Mentor und Songwriter für Lena Meyer-Landrut, die im Jahr 2010 mit dem Song „Satellite“ den ersten Platz für Deutschland belegen konnte.