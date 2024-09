Faithless veröffentlichen Tribut-Single und kündigen große Tour an

Faithless haben die Single „I’m Not Alone (Rest Well Maxwell)“ veröffentlicht, um Maxi Jazz zu ehren.

Faithless haben mit „I’m Not Alone (Rest Well Maxwell)“ einen neuen Song veröffentlicht – ein Tribut an Maxi Jazz, der 2022 verstorben ist. Der Track, der am 30. August erschienen ist, markiert außerdem den 26. Jahrestag ihres Hits „God Is A DJ“ (vom 1998er Album SUNDAY 8PM).

Eine Song-Widmung für Maxi Jazz

Die neue Single, die Gesangseinlagen des langjährigen Faithless-Kollaborateurs LSK enthält, ist als Huldigung von Faithless-Mitglied Maxi Jazz sowie anderen, bereist verstorbenen bedeutenden Persönlichkeiten zu verstehen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zum Release von „I’m Not Alone (Rest Well Maxwell)“ schrieben Sister Bliss und Rollo weiter auf Instagram: „Wir können es kaum erwarten, diesen Song live für euch zu spielen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Neues Album auf dem Weg

Im Sommer veröffentlichten die britischen Dance-Legenden bereits den Track „Find A Way“, der ebenfalls auf ihrem kommenden achten Studioalbum CHAMPION SOUND erscheinen wird. Wann dieses konkret herauskommen wird, ist aktuell jedoch noch nicht bekannt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Faithless deuteten aber auf ihren Social-Media-Kanälen an, dass schon sehr bald neue Musik auf dem Weg sei und bekundeten: „Wir haben nie aufgehört (konnten nicht aufhören, wollten nicht aufhören!), Musik zu machen.“ Sie drückten ihre Dankbarkeit für die Unterstützung aus und betonten, dass sie Maxi Jazz durch ihre frischen Songs ehren möchten.

Faithless auf Tournee

Zusätzlich zur Veröffentlichung der Single haben Faithless eine umfangreiche „Champion Sound“-Tournee angekündigt, um ihr neues Album so live zu pushen. Es ist ihre erste große Tour seit einem Jahrzehnt und sie werden auch in Deutschland Halt machen. Sie spielen in Berlin, Düsseldorf, Offenbach und München. Tinlicker wird als Support-Act dabei sein.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Faithless live 2024 – Deutschland-Tourdaten: