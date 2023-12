Jada Pinkett Smith: Oscar-Ohrfeige hat die Ehe mit Will Smith gerettet

Jada Pinkett Smith nennt den Oscar-Aufreger aufgrund der Wirkung für ihre Ehe „heilige Ohrfeige“.

Jada Pinkett Smith erklärte, dass Will Smiths Ohrfeige bei den Oscar-Verleihungen 2022 an den Komiker Chris Rock ihre Ehe gerettet habe.

In einem Interview mit der Daily Mail verriet die Talkshow-Moderatorin und Schauspielerin, dass sie durch die Ohrfeige erkannte, für immer an Will Smith‘ Seite bleiben zu wollen. Da sich seit dem Vorfall einiges in ihrer Ehe verbessert habe, sieht die 52-Jährige den Vorfall als eine „heilige Ohrfeige“:

„Nach all den Jahren, in denen ich versucht habe, herauszufinden, ob ich Will verlassen sollte, brauchte ich diese Ohrfeige, um zu erkennen, dass ich ihn nie loslassen möchte. Wer weiß, wo unsere Beziehung jetzt wäre, wenn das nicht passiert wäre? Ich nenne es jetzt die ‚heilige Ohrfeige‘, weil so viele positive Dinge danach kamen.“

Scheidung in den Köpfen

Im Oktober enthüllte Jada Pinkett Smith während eines Interviews auf NBC, dass sie und Will sich vor sieben Jahren trennten, nachdem das Paar „erschöpft von dem Versuch“ war, ihre Ehe aufrechtzuerhalten. Zwar sei es keine Scheidung auf dem Papier gewesen, allerdings in ihren jeweiligen Köpfen. Die beiden Schauspieler sind seit 1997 verheiratet.

Der Grund für die Ohrfeige waren Chris Rocks Witze über Jade Pinkett Smiths kahlen Kopf, den sie durch die Krankheit Alopezie bekommen hat. Diese empfand Will Smith weniger witzig als vielmehr beleidigend, weshalb er Rock während vor laufender Kamera aufforderte, nicht mehr über seine Frau zu sprechen und anschließend auf die Bühne ging, um dem Komiker eine Ohrfeige zu geben.