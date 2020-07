„Festival für Festivals“ feiert im August alle Festivals, die in diesem Jahr nicht stattfinden können

auch interessant

Vom 21. bis 23. August 2020 wird zum ersten Mal das „Festival für Festivals“ stattfinden. Die Veranstaltung zum Erhalt der Festivalkultur wurde von der Plattform „Höme – Für Festivals“ initiiert und wartet mit einem umfangreichen Online-Programm inklusive Challenges auf, an dem rund 130 nationale Festivals teilnehmen.

„Festival für Festivals“-Trailer:

Die Online-Veranstaltung will all jene Festivals unterstützen, die 2020 aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie leider nicht stattfinden können und sich dadurch mit enormen finanziellen Herausforderungen konfrontiert sehen. In einer offiziellen Pressemitteilung wird das „Festival für Festivals“ als „bundesweites, online und auf Balkonen oder in eigenen Gärten stattfindendes Event mit einem bunten Programm aus Talks, Konzert-Streams und Challenges, das den Festivalspirit nach Hause bringt und dadurch Mittel zur Sicherung der Festivalkultur generiert“ beschrieben.

Johannes Jacobi, Mitbegründer von „Höme – für Festivals“, erklärt:

„Wir alle haben in den letzten Wochen gespürt, was uns durch den Ausfall der Festivalsaison in diesem Jahr fehlen wird, aber wir haben eben auch gesehen, dass viele – egal ob Festivalfans oder die Macher*innen – ihre Begeisterung zu dieser riesigen, diversen Festivallandschaft teilen. Hier wollen wir mit dem ‚Festival für Festivals‘ ansetzen, indem wir Geld zur Unterstützung sammeln, Festivals, Initiativen, Künstler*innen und Dienstleister*innen, aber auch den Festivalfans eine Bühne geben – und alle zusammen virtuell verbunden unsere Festivallandschaft feiern.“

Auf der offiziellen Website der Veranstaltung werden die teilnehmenden Festivals nach und nach einzeln vorgestellt. Um an dem Event teilzunehmen, ist der Kauf der sogenannten „Festival für Festivals“-Box nötig, mit dem man wahlweise auch sein Lieblingsfestival oder einen Festivalfonds unterstützen kann.

Besagte Box enthält unter anderem „das Festival-Bändchen, ein fair produziertes Festivalshirt, das aufwändig gestaltete Festivalmagazin und viele spannende Gimmicks, um das Festivalfeeling in der eigenen Wohnung zu simulieren.“ Käufer*innen mit besonders viel Glück erhalten zusätzlich ein goldenes Festivalband, mit dem sie im nächsten Jahr mit ihren Freund*innen auf alle teilnehmenden Festivals reisen können.

Alle teilnehmenden Festivals im Überblick:

AB GEHT DIE LUTZI! | About You Pangea | Afrika Karibik Fest| Akasha Festival | alinae lumr | Andy ist auf einem Tennisturnier | Ansbach Open | Artlake Festival | Asta Sommerfestival | Bachblyten Festival | Bang Your Head | Bergfunk Open Air | Biberttal Festival | Breminale | Burg Herzberg Festival | Burning Beach | c/o pop | Camping Battleground | Campus Festival Bielefeld | Campus Spring Break Ruhrpott | Cardinal Sessions Festival | Container Love | Dave Festival | Der Krater bebt | Detect Classic Festival | Donauside Festival | Electrisize | Feel Festival | Festival für Freunde | Festival ohne Bands | Festival-Mediaval | Festivalkult | Feuertanz Festival | Forest Jump Festival | Freundetreffen | Fuchsbau Festival | Funkloch Festival | FUTUR 2 FESTIVAL | Gahlen Moscht Metal Open Air | Getoese in Moese Festival | Golden Leaves Festival | Green Juice | Hanse Song Festival | Happiness Festival | Heartfelt Festival | Heimat Festival | Heimatzoo Festival | Heimspiel Festival | Hopfenpflücker Festival | Ilmpuls Festival | Immergut Festival | Jamel rockt den Förster | Jenseits von Millionen | Juicy Beats | Karben Open Air | Karma Festival | Katzensprung Festival | Kessel Festival | Kinkerlitzchen Festival | Kontakt – Das Kulturfestival | Konterfei Festival | Krach am Bach | Kulturarena Jena | Lieder am See | Lunatic Festival | Maifeld Derby | Millerntor Gallery | Mission Ready | Mosaïque Festival | Moyn Moyn | MS Dockville | Music Forge Festival | Musikschutzgebiet | Müssen Alle Mit Festival | Nocturnal Culture Night | Obstwiesen Festival | Open Air am Berg | Open Flair Festival | Orange Blossom Special | Pferdefestival | Polimagie Festival | Popsalon OS | Puls Open Air| Pyraser Classic Rock Night | Rambazamba Festival | Reggae Jam | RiNK Festival | Rock am Berg | Rock am Kuhteich| Rock das Ding Festival | Rock den Lukas | Rock im Wald | Rock of Ages | Rock-it! Festival | Rock’n Roll Butterfahrt | Rocken am Brocken | Sacred Ground Festival | Salon Libertia + Auf Anfang! |Schulfrei Festival | Sea You Festival | Senne Brass Festival | Shamrock Castle | SNNTG Festival | Sound of the Forest | Soundfeld | Soundsgood, Spektrum, Spring Break Stadeln, Stemweder Open Air | Sticky Fingers Festival | Stimmen Festival | Südwärts Festival | Summer Breeze Open Air | Summerjam | SummerSounds | Summertime Festival | SUPERBLOOM | Tag am Meer Festival | Talge Open Air | Taubertal Festival, The Sound of Bronkow | Trebur Open Air | Umsonst & Draussen Würzburg | Vainstream Rockfest | Vogelball | W-Festival | Waldstock | Wasser mit Geschmack | Wilwarin | Wutzrock, zuparken | Zurück zu den Wurzeln | Zusammen Leuchten | Zytanien Festival

