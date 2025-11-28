Volume 1 ist da: 200 Songs im Soundtrack von „Stranger Things“ Staffel 5

Der erste Teil des offiziellen „Stranger Things“ Staffel 5 Soundtracks ist da: Volume 1 mit 200 Songs von Kate Bush, Metallica bis Madonna. Volume 2 und 3 folgen.

Die erste Ausgabe des offiziellen Soundtracks zu „Stranger Things“-Staffel Fünf ist erschienen. Am 28. November 2025 wurde die digitale Fassung auf den großen Streamingdiensten veröffentlicht – passend zum deutschen Serienstart am Tag davor. Achtung: Auch in diesem Artikel gibt es Spoiler zu den ersten vier Folgen der aktuellen Staffel.

Dass „Stranger Things“ sich bei seinem Soundtrack in den Repertoirekisten hochkarätiger Künstler:innen bedient, kennen wir bereits aus den vorherigen Staffeln. Immerhin dominiert die Erfolgsserie nach wie vor an der Spitze des Rankings um die teuerste Netflix-Serie aller Zeiten. Mit 480 Millionen Dollar wurden die Produktionskosten angesetzt. Das sind rund 50 bis 60 Millionen Dollar pro Episode – da dürften die Lizenzen für einen Top-Soundtrack mit inklusive sein.

Von Michael Jackson bis Metallica

Nun gibt es diesen Soundtrack mit über 200 Songs zum Streamen – dort können wir sämtliche Erfolgs-Songs der letzten 60 Jahre Pop- und Rockgeschichte vernehmen. Vor allem Hits aus der Spielzeit der Staffel, den 80er-Jahren, unterstützen den Nostalgie-Charme der Zeit. Dort reiht sich „Rockin’ Robin“ von Popikone Michael Jackson neben „Fernando“ von ABBA sowie „Material Girl“ und „Angel“ von Madonna. Auch Tracks von KISS, Metallica, Queen und The Talking Heads werden in der Staffel zu hören sein, ebenso wie Falcos „Rock Me Amadeus“. Einige der Hits konnten bereits in den ersten veröffentlichten Folgen erlebt werden. So war Diana Ross’ „Upside Down“ aus 1980 bereits Teil der ersten Episode – mit einer wichtigen Funktion: Er diente als Code für die Gang, als sie ihren Plan für die Suche schmieden – bei dem es passenderweise um die Schattenwelt („Upside Down“) geht.

Kate Bush mit besonderer Bedeutung

Und auch die Serien-Klassiker „Should I Stay Or Should I Go“ von The Clash und „Running Up That Hill“ von Kate Bush dürfen nicht fehlen. Letzterer war bereits in Staffel vier in fast ganzer Länge bei dem Kampf zwischen Max und Vecna eingespielt, als er sie kurz in seinen Bann zieht. Dieser Song liegt Ricky Bell-Schauspieler Caleb McLaughlin besonders am Herzen, wie er gegenüber dem „Rolling Stone“ bei der Berlin-Premiere der Staffel zugab – es sei ein Song, der ihn persönlich mehr motiviere als „Should I Stay Or Should I Go“ und aus dem „Upside Down“ holen kann: „Because ,Should I Stay Or Should I Go‘ is very indecisive, I am like ,Should I get out of there or should I stay‘. ,Running Up That Hill‘ is like very going for it!“

Von Tschaikowsky bis zum Original-Score

Auch die musikalische Vielfalt überzeugt erneut bei diesem Soundtrack. So sind auch das Finale von Tschaikowskys Violinen-Konzert in D-Dur und sein „Dance And Chorus Of Birds“ aus „The Snow Maiden“ Teil der musikalischen Kulisse der Erfolgsserie. Zu guter Letzt bleibt auch das 80 Songs umfassende Album von Kyle Dixon & Michael Stein im Soundtrack erhalten, das die beiden für die vierte Staffel geschrieben haben.

Release-Plan und physische Editionen

Die weiteren Ausgaben des Soundtracks werden am 26. Dezember 2025 („Volume 2“) und am 1. Januar 2026 („Volume 3“) veröffentlicht. Ab dem 30. Januar wird die komplette Edition STRANGER THINGS: SOUNDTRACK FROM THE NETFLIX SERIES, SEASON 5 auf CD, Vinyl und roter Kassette erhältlich sein. Herausgegeben werden die Versionen von Legacy Recordings, der Katalogabteilung von Sony Music Entertainment.