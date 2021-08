Finneas: Debütalbum OPTIMIST erscheint am 15. Oktober

Foto: Getty Images for LACMA, Emma McIntyre. All rights reserved.

Es ist keine Woche her, dass Billie Eilish mit der Veröffentlichung ihres zweiten Albums HAPPIER THAN EVER die weltweiten Pop-Schlagzeilen dominierte. Ihr Bruder und Produzent Finneas hatte an dem Projekt, wie auch schon an ihrem Debüt WHEN WE FALL ASLEEP WHERE DO WE GO maßgeblich mitgewirkt.

Nun kündigte der Musiker, der bisher vor allem im Hintergrund agierte, sein erstes Soloprojekt an. OPTIMIST soll das Debütalbum des mehrfachen Grammy-Preisträgers heißen, das bereits am 15. Oktober erscheinen soll. Zur Feier des Tages gab es für Fans zur Ankündigung der Platte am 5. August auch gleich die zweite Single „A Concert Six Months From Now“ zu hören.

Freude von John Mayer

Über seine Social-Media-Kanäle gab der 24-Jährige den Release bekannt. „OPTIMIST, mein Debütalbum, wird am 15. Oktober überall erhältlich sein“, lautete der Text unter dem Post. „Der erste Track ,A Concert Six Months From Now‘ ist jetzt zusammen mit dem offiziellen Video erschienen ♥️ ich hoffe, es gefällt euch, ich kann es kaum erwarten, dass ihr die ganze Platte hört“. Dazu gab es bereits einen kleinen Vorgeschmack auf das Artwork zur Platte.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FINNEAS (@finneas)

Mehrere bekannte Musiker*innen bekundeten in den Kommentaren ihre Freude über die Neuigkeiten. Darunter auch Gitarrist und Songwriter John Mayer. Dieser gestand Finneas seine Bewunderung überschwänglich mit den Worten: „Ich liebe deinen ganzen Geist“.

Erste Single seit fast einem Jahr

Erst kürzlich hatte Finneas eine tragende Rolle im Video zu James Blakes neuer Single „Say What You Will“ erhalten. Dort spielte er den großen Künstler, der Blake stets in seinen Schatten stellt. Nun veröffentlichte Finneas zeitgleich zur Albumankündigung auch sein nächstes Video. „A Concert Six Months From Now“ ist sein erster Solo-Track nach dem 2020 erschienenen „What They’ll Say About Us“, der sich ebenfalls auf dem Album befinden wird.

Empfehlung der Redaktion Studie beweist: Billie Eilish ist der Popstar mit dem größten Wortschatz

OPTIMIST wird neben „A Concert Six Months From Now“ und „What They’ll Say About Us“ noch zwölf bislang ungehörte Songs beinhalten.