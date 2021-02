FINNEAS landet seinen ersten Film-Score für „The Fallout“

Finneas O'Connell, Gewinner des Preises "Best Engineered Album Non-Classical" für "When we all fall asleep, where do we go?", des Preises "Song of the Year" für "Bad Guy" und des Preises "Producer Of The Year Non-Classical", posiert im Presseraum während der 62nd Annual GRAMMY Awards 2020.

Foto: Getty Images for The Recording A, Alberto E. Rodriguez. All rights reserved.