Florence Pugh: „Es ist anstrengend für eine junge Frau in der Branche“

„Es gibt feine Grenzen, die Frauen einhalten müssen, sonst werden sie als Diva, anspruchsvoll oder problematisch bezeichnet“, so Pugh.

Die Filmbranche macht es jungen Frauen nicht leicht – so das Gefühl von Florence Pugh. Die Britin hat sich in einem am 15. Dezember veröffentlichten Interview ausführlich zu dem toxischen Verhalten gegenüber dem weiblichen Geschlecht in Hollywood geäußert.

„Frauen werden zerfetzt, trotz ihres Talents und ihrer Schönheit“

Die 28-Jährige gab gegenüber „The Times“ ihr Verständnis von der Erwartungshaltung an Frauen im Filmgeschäft preis: „Es gibt feine Grenzen, die Frauen einhalten müssen, sonst werden sie als Diva, anspruchsvoll oder problematisch bezeichnet“, so Pugh kritisch.

Sie selbst wolle jedoch nicht als Schauspielerin und Frau in vorgefertigte Schubladen hineingepackt werden: „Ich möchte nicht in die Stereotypen passen, die von anderen gemacht werden. Es ist wirklich anstrengend für eine junge Frau in dieser Branche, aber auch in anderen Branchen zu sein. Aber ich bin immer ermutigt worden, eine Stimme zu haben.“

Nur der Look und nicht das Schaffen zählt, oder was?

Diese eigene Wortmeldung sei wichtig – gerade wenn die Außenwelt aufs Aussehen reduzieren würde, was Florence Pugh nicht nur bei sich selbst, sondern auch bei anderen schon mitbekam: „Nicht jeder hat elendig lange Beine. Ich erinnere mich, wie ich diese Branche beobachtete und mich nicht repräsentiert gefühlt habe. Ich erinnere mich an furchtbare Schlagzeilen darüber, dass Keira Knightley nicht mehr dünn sei. Frauen werden zerfetzt, trotz ihres Talents und ihrer Schönheit. Das Einzige, worüber die Leute reden wollen, ist irgendein unnötiger Stuss über deren Aussehen“, so ihre Einschätzung im Interview.

Pugh selbst sah sich einem regelrechten Shitstorm gegenüber, als sie im Juli 2022 in einem pinken Kleid, durch das ihre Brustwarzen durchschimmerten, über den roten Teppich der Valentino-Haute-Couture-Show in Rom lief. Im Netz wurde ihr Look auf vulgäre Weise kommentiert.

Die Mimin teilte daraufhin ein Foto von sich im halbtransparenten Outfit auf Instagram und schrieb dazu: „Es ist interessant zu beobachten, wie leicht es für Männer ist, den Körper einer Frau völlig zu zerstören, und zwar öffentlich und stolz, sodass es jeder sehen kann.“ Und weiter: „Was noch bedenklicher ist: Warum habt ihr so viel Angst vor Brüsten? Klein? Groß? Links? Rechts? Nur eine? Vielleicht keine? Was. Ist. So. Beängstigend.“

Pugh steht zu sich selbst und will supporten

Die Schauspielerin machte gegenüber „The Times“ deutlich, dass sie sich nichts bieten lassen wolle von der Industrie und er Öffentlichkeit – Pugh habe auch nicht vor, sich zu verändern, um dazuzugehören. Sie erzählte im Gespräch, wie sie in ihrer bisherigen Karriere immer versucht habe, in Frage zu stellen, wie Frauen wahrgenommen werden würden und wie sie laut der Filmwelt auszusehen haben. „Eigentlich wollte ich nicht herausfordern“, so die in Oxford geborene Mimin. „Ich wollte einfach nur da sein und Raum für eine Version einer Person schaffen, die nicht so ist, wie sie zu sein hat“, sagte sie im Anschluss.

Florence Pugh kam zu der Erkenntnis: „Ich bin stolz darauf, dass ich zu mir selbst stehe und so aussehe, wie ich aussehe – ich interessiere mich nicht wirklich für Leute, die immer noch wütend auf mich sind, weil ich nicht mehr Gewicht verloren habe, oder die einfach meinen Nasenring hassen. Ich kann nicht die Umstände einfach so ändern – aber ich kann jungen Frauen, die in diese Branche kommen, helfen, indem ich Gespräche in Gang bringe, die es vorher nicht gegeben hat.“