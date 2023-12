„Dune: Teil 2“: Wurf-Attacke auf Florence Pugh bei Film-Promo

Pugh wurde bei einem Auftritt in Brasilien von einem noch unbekannten Objekt am Kopf getroffen.

Florence Pugh wurde während eines Auftritts auf der „Comic-Con-Experience 2023“ (CCXP) in Brasilien mit einem Gegenstand beworfen. Im Rahmen der „Dune: Teil 2“-Promo besuchte Pugh zusammen mit ihren Kolleg:innen Timothée Chalamet, Austin Butler und Zendaya Coleman die Veranstaltung in São Paulo, um über den neuen Film zu sprechen. Als die Darsteller:innen für ein Foto posierten, flog ein Objekt ins Gesicht der Schauspielerin und sie zuckte erschrocken zusammen.

Ein Video auf X zeigt den Vorfall sowie den Schock der Besetzung:

Was genau nach Pugh geworfen wurde, ist unklar. Doch ihr schmerzverzerrtes Gesicht lässt vermuten, dass es sich eher nicht um ein Kuscheltier oder Ähnliches handelte.

Gefährlicher Trend?

Dass Fans Dinge auf Bühnen und Stars werfen, ist ein Problem, dass nicht nur Florence Pugh am eigenen Leib erleben musste. So erlitt Bebe Rexha am 18. Juni 2023 eine Platzwunde, nachdem ein Fan ihr sein Handy gegen den Kopf warf und Lil Nas X musste am 01. Juli seine Live-Show in Schweden unterbrechen, nachdem jemand ein Sex-Spielzeug auf die Bühne schmiss.