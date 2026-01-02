Foals deuten neues Album für 2026 an: „Das Jahr des Feuerpferdes“

Foals kündigen neues Album für 2026 an – das „Jahr des Feuerpferdes“. Nach vier Jahren meldet sich die Indie-Rock-Band mit Studio-Einblicken zurück.

Nach vier Jahren Funkstille melden sich die Foals mit einem deutlichen Lebenszeichen zurück. Die Indie-Rock-Band aus Oxford hat ein neues Studioalbum angekündigt und 2026 symbolträchtig zum „Jahr des Feuerpferdes“ erklärt. Seit der Veröffentlichung von „Life Is Yours“ 2022 hatten sich Foals mit Blick auf neue Musik rar gemacht – umso größer ist nun die Aufmerksamkeit, die ihr kryptischer Neujahrsgruß auslöst.

Mysteriöse Studio-Einblicke auf Instagram

„Frohes Neues Jahr! 2026… Das Jahr des Feuerpferdes…“ („The Year Of The Fire Horse“), schrieb die Band am 1. Januar 2026 auf Instagram. Begleitet wurde der Post von einem Foto aus einem Aufnahmestudio, auf dem eine Tafel mit handschriftlich notierten Song-Strukturen zu sehen ist. Eine klassische Albumankündigung ist das nicht – aber in Foals-Logik ein unmissverständlicher Hinweis darauf, dass neue Musik in den Startlöchern steht.

Philippakis im „Rolling Stone“: „Haltet die Augen offen“

Bereits im Dezember hatte Frontmann Yannis Philippakis im Gespräch mit dem „Rolling Stone“ vorgefühlt: „Ich denke definitiv über ein Foals-Album nach. Wir waren gerade zusammen in Island im Urlaub und haben uns über ein Album unterhalten. Also haltet nächstes Jahr die Augen offen.“ Dass aus diesem „nächstes Jahr“ nun offenbar 2026 geworden ist, passt zum Selbstverständnis der Band, sich Zeit zu lassen – und Erwartungen bewusst aufzubauen.

Auf Instagram kündigt die Band ein vielsprechendes Jahr 2026 an:

„Das beste Foals-Album aller Zeiten“

Philippakis hatte bereits 2024 im Interview mit dem „NME“ hohe Ansprüche formuliert. Das nächste Album, so der Sänger, „könnte das beste Foals-Album aller Zeiten werden“. Man habe sich bewusst entschieden, nicht aus Routine zu arbeiten: Die Band wolle „sich wirklich etwas Zeit zu Hause und getrennt voneinander nehmen, um sich individuell zu erholen und inspirieren zu lassen – und nicht aus einer überstürzten Pflicht heraus ein Album aufnehmen“. Das nächste Werk solle „etwas ganz Besonderes“ werden.

Walter Gervers kehrt zurück – die Band ist wieder vollzählig

Ein wichtiger Faktor für diese neue Phase ist die Rückkehr von Bassist Walter Gervers, der 2023 nach sechsjähriger Pause wieder Teil der Band wurde. Philippakis kommentierte das Comeback mit gewohntem Pathos: „Nach sechs Jahren in der alpinen Wildnis – ratet mal, wer wieder da ist? Walter ist zurück und besser denn je.“ Die Botschaft war klar: Foals sind wieder vollzählig – und bereit für einen neuen Abschnitt.

Kreative Umwege: Von Afrobeat bis Theatermusik

Dass Philippakis in den letzten Jahren kreativ nicht stillstand, zeigt sein vielfältiges Schaffen abseits der Band. Mit Yannis & The Yaw veröffentlichte er 2024 die EP „Lagos Paris London“, ein Projekt, das durch den Tod des Afrobeat-Pioniers Tony Allen eine neue Ernsthaftigkeit erhielt. Zudem komponierte Philippakis Musik für das Theaterstück „The Confessions“ am Londoner National Theatre – Erfahrungen, die seinen musikalischen Horizont erweitert haben dürften. All diese Einflüsse scheinen nun in das kommende Foals-Album zu münden. Wenn 2026 tatsächlich das „Jahr des Feuerpferdes“ wird, dann verspricht es ein kraftvoller, vielleicht sogar radikaler Neustart zu werden.