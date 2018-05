Foo Fighters laden Achtjährigen auf die Bühne ein – und der will sie nicht mehr verlassen

Bei den Foo Fighters ist immer was los auf Tour: Gitarrengötter steigen aus dem Publikum auf die Bühne, das Bier schmeckt. Und Alt-Stars lassen sich kurz feiern.

Die Foo Fighters sind wieder auf Tour, mit CONCRETE AND GOLD haben sie bekanntlich auch ein neues Album im Gepäck – mit dem sie für einige Shows auch nach Deutschland kommen. Neben ihrem Hamburg-Konzert, das am 10. Juni auf der Trabrennbahn stattfinden wird, treten die Foo Fighters Anfang Juni auch beim deutschen Zwillingsfestival Rock am Ring und Rock im Park auf. Tickets für die Show in der Hansestadt sind noch zum Kurs von 100 Euro erhältlich, unter anderem im Musikexpress-Ticketshop. Bei den Konzerten in Deutschland wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch irgendein kleiner, kurioser Moment passieren. Denn bei den Foo Fighters passiert nachweisbar…