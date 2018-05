Romantischer Rock’n’Roll: Während eines Konzerts der Foo Fighters in Dallas hat sich ein Paar das „Ja“-Wort gegeben, seine Hochzeit gefilmt und das Video auf Twitter hochgeladen. Unnötig zu sagen, dass der Clip ein (noch zu) kleiner Viralhit ist – die Szene ist aber auch so rührselig, dass sie selbst Foo-Fighters-Hasser nicht ganz kalt lassen dürfte:

Hey @foofighters big shout out for being the band at your wedding . Thanks a million to the staff at the starplex pavilion for helping our dreams come true #foofighterswedding #bestfoodayever #davegrohl #foofighters pic.twitter.com/ioq9Sunj4p

— Belinda Marie Rosales (@BeLLaHMaReE) April 23, 2018