Das wird Dich auch interessieren





Nach dem Tod ihres ehemaligen Bandmitgliedes Adam Schlesingers haben sich Fountains of Wayne am 22. April 2020 zum ersten Mal seit sieben Jahren für eine gemeinsame Performance getroffen – wenn auch nur online. Gemeinsam mit Sharon Van Etten an Bass und Mikrofon gaben die Musiker „Hackensack“ von ihrem 2003 erschienenen Album WELCOME INTERSTATE MANAGER zum Besten.

„Das hier ist für Adam, seine Eltern, seine Kinder und New Jersey“, kündigte Leadsänger Chris Collingwood den Song an und verneigte sich so vor seinem langjährigen Freund, der am 2. April 2020 im Alter von 52 Jahren an den Folgen einer Coronavirus-Infektion starb.

Unter dem Motto „Jersey 4 Jersey“ traten vergangenen Mittwoch neben Fountains of Wayne und Sharon Van Etten auch weitere prominente Bürger des US-Staates New Jersey vor ihre Webcams, um Geld für den „New Jersey Pandemic Relief Fund“ zu sammeln. Als Headliner des Events fungierte Bruce Springsteen, der von seiner Frau und „E Street Band“-Mitglied Patti Scialfa unterstützt wurde.

Des Weiteren traten auch SZA und Halsey mit ihren Songs „20 Something“ und „Finally // Beautiful Stranger“ für den guten Zweck vor die Kamera.