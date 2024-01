Adele live in München: Tickets, Termine, Vorverkauf

80.000 Fans pro Abend, in einer eigens errichteten Location.

Adele kommt im August 2024 für vier Konzerte nach München. Vier exklusive Sommershows am 2., 3., 9. und 10. August 2024, die einzigen Deutschlandauftritte der Britin.

Auf dem Gelände der Messe München soll Adele „in einer Open-Air-Situation auftreten, die ausschließlich für diese besonderen Konzerte geschaffen wurde. Die einzigartige Arena bietet eine Kombination aus bestuhlten Tribünen, Sitz- und Stehplätzen mit einer Kapazität für rund 80.000 Fans pro Abend“, wie der Veranstalter meldet.

„Ein einmaliges, maßgeschneidertes Pop-up-Stadion, genau für die Show, die ich präsentieren möchte“, schrieb Adele auf Instagram. Sie fuhr fort: „Es ist Tausende von Meilen näher an so vielen Menschen, die nicht nach Vegas kommen konnten. Plus ausreichend Kapazität für alle, die kommen wollen. Ich könnte mir keine schönere Art vorstellen, meinen Sommer zu verbringen.“ Es sind die ersten Auftritte der Sängerin auf dem europäischen Kontinent seit 2016.

Die Registrierung für den Ticketkauf ist ab sofort über adele.com möglich und läuft bis Montag, den 5. Februar, 18 Uhr. Die Fans erhalten einen Zugang zum Ticketkauf ab Dienstag, den 6. Februar, der Ticketverkauf für registrierte Fans beginnt am Mittwoch, den 7. Februar um 10 Uhr. Der allgemeine Vorverkauf ist für Freitag, den 9. Februar, 10 Uhr vorgesehen.

ADELE

in Munich

Fr. 02.08.2024 München Messe München

Sa. 03.08.2024 München Messe München

Fr. 09.08.2024 München Messe München

Sa. 10.08.2024 München Messe München

– Einzige Shows in Europa –

Präsentiert von Live Nation & Leutgeb Entertainment Group

Telekom Prio Tickets:



Hier geht’s zu den Tickets: www.magentamusik.de/prio-tickets – ab Do., 08.02.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

RTL+ Prio Tickets in Kooperation mit der Telekom:

https://plus.rtl.de/specials/prio-tickets – ab Do., 08.02.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

Ticketmaster Presale:

www.ticketmaster.de/presale – ab Do., 08.02.2024, 14:00 Uhr (Online-Presale, 20 Stunden)

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

www.livenation.de/artist-adele-2229 – ab Fr., 09.02.2024, 10:00 Uhr