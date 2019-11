Gurr teilen „Beetlebum“-Cover und ehren damit ihre Lieblingsband Blur

Das wird Dich auch interessieren





Gurr haben ein Cover des Blur-Songs „Beetlebum“ veröffentlicht. Dieses wurde in den Berliner UFO Studios aufgenommen und von Max Rieger (Die Nerven) gemischt.

Ihre Vorliebe für die Gitarrenmusik der vergangenen Jahrzehnte fassen Laura Lee und Andreya Casablanca in einem offiziellen Statement wie folgt zusammen:

„Wir sind mit diesen Bands aufgewachsen: Blur, Oasis, The Verve… dann hat man sich vielleicht etwas zurückgehört zu The Smiths, The Cure, Stone Roses und dann kamen auch schon Bloc Party, Arctic Monkeys, Yeah Yeah Yeahs und so weiter, die das Ganze wieder aufgenommen haben. Damals war dieser Sound total aktuell und ich glaube, wir fühlen uns manchmal immer noch ein bisschen nostalgisch für diese Zeiten, in denen Indie Rock in den Discos lief.“

Außerdem befindet sich das Garage-Rock-Duo aktuell auf großer Europatour. Dabei werden Gurr auch für einige Termine in vier deutschen Städten vorbeischauen.

Gurr live – hier sind die Europatermine:

03.11.2019 Schorndorf – Manufaktur, DE

04.11.2019 Lausanne – Le Romandie, CH

05.11.2019 Zürich -Bogen F, CH

06.11.2019 Linz – Kapu, AT

07.11.2019 Wien – Europavox Festival, AT

17.12.2019 München – Hansa 39, DE

18.12.2019 Dresden – Groovestation, DE

19.12.2019 Berlin – Columbia Theater, DE

07.02.2020 Amsterdam – Melkweg, NL

08.02.2020 Paris – Supersonic, FR

11.02.2020 London – Lexington, GB

Tickets gibt es online bei Eventim sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Gurrs Debüt IN MY HEAD erschien 2016. Dafür wurden sie im Frühjahr 2018 mit dem „European Album Of The Year“-Award ausgezeichnet, den die IMPALA seit 2011 verleiht. Der Nachfolger SHE SAYS ließ dann nur ein Jahr auf sich Warten und erhielt von uns in der Kritik stolze 4,5 Sterne.

Mit ihrem Instagram-Account „weformedaband“ helfen Casablanca und Jenkins bei Bedarf übrigens mal so ganz nebenbei bei der eigenen Bandgründung.