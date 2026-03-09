Harry Styles und Zoë Kravitz: Mutter des Sängers gibt wohl ihren Segen

Anne Twist, Harry Styles' Mutter, reagiert positiv auf ein Posting mit Zoë Kravitz – ein Pro-Signal zur Beziehung ihres Sohnes?

Harry Styles ist derzeit in aller Munde. 2026 ist das Jahr seines großen musikalischen Comebacks seit 2022. Am Freitag, dem 06. März 2026, erschien sein neues Studio-Album „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“. Am selben Tag gab der Pop-Sänger in Manchester sein erstes Arena-Konzert seit seiner „Love On“-Tour 2022, und ab dem 16. Mai 2026 wird er auch wieder auf Tour sein. Neben seiner Musik war stets auch sein Liebesleben ein Thema, an dem sich die Öffentlichkeit abgearbeitet hat – zu seinen bekanntesten Ex-Freundinnen zählen Taylor Swift und Olivia Wilde. Seit August 2025 wird er mit der Schauspielerin Zoë Kravitz gesichtet – und wie finden die Familienangehörigen die beiden zusammen?

Daumen nach oben für Zoë Kravitz

Eine offizielle Bestätigung ihrer Beziehung gibt es von Harry Styles und Zoë Kravitz zwar nicht, dennoch sollen die beiden seit August 2025 ein Paar sein. So wurden sie unter anderem auch schon während Harry Styles’ Zeit in Berlin vor und in dem berühmten Techno-Club Berghain gesichtet. Aber auch schon in Rom waren sie Arm in Arm zu sehen.

Aktuell läuft die Pariser Fashion Week – seit dem 2. März und noch bis zum 10. März 2026. Auch hier war Zoë Kravitz mit von der Partie und besuchte eine Modenschau von Yves Saint Laurent. Die britische „Vogue“ postete zudem einen Beitrag, in dem die 37-Jährige in einem braunen Outfit für die Show zu sehen ist. Das Interessante dabei: Dieser Beitrag wurde unter anderem auch von Anne Twist, ihres Zeichens Mutter von Harry Styles, mit einem Daumen nach oben versehen.

Sind das also freudige Botschaften für das vermeintliche Paar? Womöglich ist das ein Zeichen dafür, dass Zoë Kravitz den Segen der Mutter des ehemaligen One-Direction-Mitglieds hat.

Ist Zoë Kravitz bei der „Together, Together“-Tour dabei?

Neben den gemeinsamen Auftritten in Berlin und Rom wurden die beiden auch in London gesehen – dieses Mal auch mit Kuss-Paparazzi-Foto als Beweis ihrer Zuneigung. Und was die Gerüchteküche sonst noch so umtreibt?

Eine Quelle hat dem „People“-Magazin offenbart, dass der 32-Jährige angeblich viel Zeit mit der Schauspielerin während der Pressetour für den Film „Caught Stealing“ verbrachte. Da diese nun allerdings vorüber ist, denkt die Tochter von Lenny Kravitz wohl darüber nach, den Popstar auf seiner anstehenden Tour zu begleiten, wie dieselbe Quelle berichtet: „Beide haben volle Terminkalender, die nicht immer zusammenpassen. Wenn es sich anbietet, begleitet sie ihn vielleicht auf Tournee.“

Eine weitere Quelle berichtete dem Magazin, dass es bei dem berühmten Paar wohl ernster zugeht: „Sie wirken sehr ernsthaft und darauf bedacht, ihrer gemeinsamen Zeit Priorität einzuräumen. Außerdem scheinen sie sich ein gemeinsames Leben aufgebaut zu haben, das ihnen beiden wirklich Freude bereitet.“