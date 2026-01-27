Harry Styles 2027 in Berlin: Das spricht dafür

Bisher hat Harry Styles für seine Tour 2026 Shows unter anderem in Amsterdam und London angekündigt. Die deutsche Hauptstadt ging leer aus – doch das könnte sich noch ändern.

Harry Styles steht nicht nur mit seiner neuen Platte „Kiss All The Time. Disco, Occasionally“ in den Startlöchern (VÖ: 6. März), sondern auch mit seiner „Together, Together“-Tour. Fans in Deutschland dürften bisher enttäuscht sein, da der Popstar keinen Tour-Stopp in einer deutschen Großstadt macht. Oder etwa doch?

Was für Berlin spricht

Laut „Checkpoint“ vom „Tagesspiegel“ könnte Styles 2027 in Berlin auftreten – gleich acht Mal im Olympiastadion. Eine offizielle Bestätigung und genaue Termine fehlen zwar, doch zumindest die Anzahl entspricht den Konzerten in London und Amsterdam und würde damit ins Konzept passen.

Der Tourneeplan des Briten ist für 2027 noch offen. Die Shows 2026 und die Veröffentlichung der neuen Platte dürften der Aufmerksamkeit rund um seine Person zugutekommen.

Die Tour 2026 – mehr Infos

Die Tour startet am 16. Mai in Amsterdam. Bis zum 30. Mai gibt es dort acht Konzerte. Für Fans aus Deutschland ist die Anfahrt hier am kürzesten. Die nächsten europäischen Termine sind in London: Vom 12. bis 27. Juni gastiert Harry Styles achtmal im Wembley-Stadion.

Danach wird es schwierig für europäische Fans: Der Rest der Tour findet in Nord- und Südamerika sowie Australien statt. Der Künstler setzt dieses Mal auf ein Residency-System: Statt zahlreiche Städte mit einzelnen Konzerten abzuklappern, spielt er viele Shows in ausgewählten Städten. Besonders bemerkenswert: 30 Konzerte im New Yorker Madison Square Garden.

Ticketverkauf

Wer ein Ticket ergattern wollte, musste beim Vorverkauf schnell sein. Dieser startete für London am 26. Januar und für Amsterdam am 30. Januar.