Harry Styles: Jetzt als Wachsfigur im Madame Tussauds Berlin

Der Look von Harry Styles im Wachsfigurenkabinett: mit Fellmantel, Metallic-Outfit und ganz in Pink.

Neuzugang im Wachsmuseum Madame Tussauds in der Hauptstadt: Am Montag (17. Juli) wurde in Berlin die Wachsfigur des britischen Sängers Harry Styles enthüllt. Sein Look: ganz in Pink. Dabei handelt es sich um seinen ikonisches Gucci-Style, den der Sänger beim Coachella-Konzert 2022 trug. Das Outfit besteht aus einem auffälligen Fellmantel und einem Oberteil und einer Hose in Metallic-Optik.

Das vollständig aus Wachs hergestellte Modell des Ex-One-Direction-Mitgliedes wiegt 44 Kilogramm und ist nur eine von insgesamt sieben Figuren des Sängers, die nun weltweit ausgestellt werden. Denn neben Berlin, gibt es den 29-Jährigen nun auch bei Madame Tussauds in London, Sydney, Amsterdam, New York, Hollywood und Singapur zu sehen.

Wie das Wachsfigurenkabinett mitteilte, sind die sieben Figuren in verschiedenen Posen und Outfits dargestellt, die von unterschiedlichen Auftritten des Künstlers auf der ganzen Welt inspiriert sind – wie etwa die „Love On Tour“-Looks oder auch von Styles’ Auftritt bei der Premiere des Films „My Policeman“, in dem er die Hauptrolle spielt.

Bereits vor zehn Jahren wurde Styles mit seinen ehemaligen Bandkollegen von One Direction in Wachs verewigt. Seit 2015 ist die Gruppe allerdings nicht mehr aktiv. Also entschloss sich das Museum dafür, den Star aus Großbritannien als Einzelfigur neu zu präsentieren. Bei der Enthüllung in Berlin durften 100 vorab ausgewählte Fans anwesend sein.

Seht hier Harry Styles bei Madame Tussauds in Berlin: