Harry Styles: Geworfener Gegenstand trifft ihn mitten ins Gesicht (Video)

Der Brite verzerrte daraufhin schmerzvoll das Gesicht und hielt seine Hand an die verwundete Stelle, unterbrach aber nicht das Konzert.

Derzeit scheint es zum gefährlichen Trend unter Konzertbesucher:innen zu werden, die Musiker:innen bei ihren Gigs mit den verschiedensten Gegenständen zu bewerfen. Nun traf es Harry Styles während seines Live-Auftritts in Wien.

Am Samstag (8. Juli) spielte das ehemalige One-Direction-Mitglied live in der österreichischen Hauptstadt im Ernst-Happel-Stadion. In einem von einem Fan aufgenommenen Video ist zu sehen, wie der 29-Jährige Künstler gerade die Bühne entlanglief, als ihn ein geworfener Gegenstand in der Nähe seines Auges erwischte. Styles zuckte daraufhin sichtlich zusammen und verzerrte sogar sein Gesicht, während er sich leicht nach vorne beugte und die betroffene Gesichtspartie mit der Hand bedeckte. Das Konzert unterbrach er aber deshalb nicht.

Der Wurf-Angriff auf Harry Styles im Video:

Um was für eine Art von Gegenstand es sich handelte und wer für die Attacke verantwortlich war, ist momentan noch ungeklärt. Zu dem Vorfall hat sich auch der „As It Was“-Sänger bislang nicht geäußert. So ist ebenfalls unklar, ob er eine sichtbare Verletzung von der Attacke davontrug.

Es war allerdings auch nicht das erste Mal, dass Styles während eines Gigs mit einem Gegenstand beworfen wurde: 2022 musste er eine Pause einlegen, nachdem er bei einem Auftritt in Chicago mit einer Flasche an der Leiste getroffen wurde.

In den vergangenen Wochen häufen sich übergriffige Vorfälle von Fans gegen Künstler:innen: So erlitt die Popsängerin Bebe Rexha am 18. Juni 2023 eine Platzwunde, nachdem ein Fan ihr sein Handy gegen den Kopf warf, und nur zwei Tage später (20. Juni), wurde die Pop-Sängerin Ava Max von einem Konzertgänger mitten auf der Bühne geohrfeigt. Zuletzt flog Pink die Asche der Mutter eines Fans entgegen.