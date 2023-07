Harry Styles live in Frankfurt am Main: Fotos, Setlist und Videos

Hier gibt es die Highlights von Harry Styles' ersten von zwei ausverkauften Konzertabenden in Frankfurt am Main.

Am Mittwochabend (5. Juli) spielte Harry Styles sein erstes von zwei Konzerten in Frankfurt am Main im Deutsche Bank Park. Die Show des Briten war ausverkauft und die in den sozialen Medien geteilten Mitschnitte und Berichte geben ein rundum euphorisch und positiv gestimmten Gesamteindruck wieder. Hier gibt es die Eckdaten und Highlights des Gigs im Überblick.

Harry Styles, erster Abend: Setlist

Golden

Adore You

Keep Driving

Daylight

She

Matilda

Satellite

Late Night Talking

Cinema

Music for a Sushi Restaurant

Treat People With Kindness

What Makes You Beautiful (One-Direction-Song)

Grapejuice

Watermelon Sugar

Fine Line

Zugabe

Sign of the Times

Medicine

As It Was

Kiwi

Harry Styles, erster Abend in FFM: Videos und Fotos

Harry Styles besucht gerade Deutschland im Rahmen seiner „Love on Tour“-Tournee. Am Donnerstag, 6. Juli, spielt Styles seinen zweiten Gig in Frankfurt am Main. Tickets sind dafür aber nicht mehr verfügbar. Die Show ist ausverkauft.

Zuvor beehrte der ehemalige One-Direction-Sänger schon das Münchener Olympiastadion und die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf. Als Supporting-Act begleitet in dabei die Indie-Band von Wet Leg.