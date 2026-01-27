Harry Styles: Fans empört über 900-Euro-Tickets für 2026-Tour

Die Ticketpreise für die „Together, Together“-Tour zwischen 73 und 900 Euro sorgen bei Interessierten für deutliche Kritik.

Harry Styles plant für 2026 eine umfangreiche Welttournee mit Stopps in Amsterdam, London, New York, Melbourne und Sydney zur Bewerbung seiner neuen Platte „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“ (VÖ: 6. März). Der Titel des Ganzen: „Together, Together“. Für die Gigs sind als Supportacts Artists wie Robyn, Shania Twain, Jamie xx und Jorja Smith angekündigt. Was an sich eine gute Sache sein könnte, macht vielen Leuten Magenschmerzen. Der Grund: Ticketpreise von bis zu 900 Euro. Im Internet macht sich Unmut breit.

Kosten für Tickets sind deutlich gestiegen

Die Preisgestaltung für die internationalen Shows variiert erheblich: In London bewegen sich die Kartenkosten zwischen 72,95 und 725,45 Pfund (etwa 900 Euro) für Premium-Tickets. In Amsterdam liegen die Höchstpreise bei rund 830 Euro.

Diese Preisspanne stellt eine deutliche Steigerung im Vergleich zu der vorheriger Tour vom ehemaligen One-Direction-Mitglied dar – 2022 waren Tickets in den USA teilweise für unter 50 US-Dollar erhältlich.

Reaktionen in sozialen Medien

Seit dem Vorverkaufsstart zeigen sich zahlreiche Fans auf der Plattform X enttäuscht bis empört über die Preisgestaltung. Nutzer:innen kritisieren die hohen Kosten und stellen Vergleiche zu anderen Künstler:innen an. Einige Kommentator:innen weisen darauf hin, dass selbst Taylor Swift, die aktuell zu den kommerziell erfolgreichsten Musikerinnen zählt, niedrigere Ticketpreise angeboten habe.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält das teuerste Angebot: Das „Together Package“ kostet knapp 1.000 Euro und beinhaltet neben der Karte frühen Einlass, Lounge-Zugang, Merchandise-Artikel sowie weitere exklusive Leistungen. Diese Premium-Angebote werden von Kritiker:innen als Beispiel für die zunehmende Kommerzialisierung der Musikbranche gesehen.

Diskussion über Preisentwicklung im Konzertgeschäft

Die Kontroverse um die Ticketpreise wirft grundsätzliche Fragen zur Entwicklung der Live-Musik-Branche auf. Beobachter:innen diskutieren, ob die Preissteigerungen branchenüblich geworden sind oder ob einzelne Acts bewusst auf ein exklusiveres Publikum setzen.

Harry Styles selbst hat sich zu den Negativkommentaren rund um die Teuer-Tickets bisher nicht in den Socials geäußert.

Die Tour 2026 – mehr Infos

Die Tour von Styles startet am 16. Mai in Amsterdam. Bis zum 30. Mai gibt es dort acht Konzerte. Für Fans aus Deutschland ist die Anfahrt hier am kürzesten. Die nächsten europäischen Termine sind in London: Vom 12. bis 27. Juni gastiert Harry Styles achtmal im Wembley-Stadion.

Danach wird es schwierig für europäische Fans: Der Rest der Tour findet in Nord- und Südamerika sowie Australien statt. Der Künstler setzt dieses Mal auf ein Residency-System: Statt zahlreiche Städte mit einzelnen Konzerten abzuklappern, spielt er viele Shows in ausgewählten Städten. Besonders bemerkenswert: 30 Konzerte im New Yorker Madison Square Garden.

Der Vorverkauf für die Shows startete für London am 26. Januar und für Amsterdam geht er am 30. Januar 2026 los.